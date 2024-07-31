https://ria.ru/20240731/gosduma-1963174107.html

Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 31.07.2024

Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:45

2024-07-31T13:45

2024-07-31T14:20

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Закон запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которую установят в законодательстве позже. Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит подтверждающий документ. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством. Помимо этого, закрепляется право регионов своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Субъекты также смогут ограничить время и места продажи таких напитков. Исполнительные органы власти регионов будут вправе ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления граждан во время публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Такие ограничения они смогут вводить и во время физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов. Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, энергетики вредны для здоровья — при этом среди молодежи их употребляет "каждый второй". Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснял он.

https://ria.ru/20240725/fas-1961889025.html

https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html

https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф