https://ria.ru/20240731/gosduma-1963174107.html
Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним
Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 31.07.2024
Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним
Госдума приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:45
2024-07-31T13:45
2024-07-31T14:20
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Закон запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которую установят в законодательстве позже. Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит подтверждающий документ. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством. Помимо этого, закрепляется право регионов своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Субъекты также смогут ограничить время и места продажи таких напитков. Исполнительные органы власти регионов будут вправе ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления граждан во время публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Такие ограничения они смогут вводить и во время физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов. Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, энергетики вредны для здоровья — при этом среди молодежи их употребляет "каждый второй". Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснял он.
https://ria.ru/20240725/fas-1961889025.html
https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html
https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_536:0:2931:1796_1920x0_80_0_0_d6a839798be119db675c3adab527d49b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним
Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий с марта следующего года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики.
Закон запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические). Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которую установят в законодательстве позже.
Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть сомнения в возрасте покупателя, а тот не представит подтверждающий документ. Перечень таких документов определит орган, уполномоченный правительством.
Помимо этого, закрепляется право регионов своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Субъекты также смогут ограничить время и места продажи таких напитков.
Исполнительные органы власти регионов будут вправе ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления граждан во время публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Такие ограничения они смогут вводить и во время физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований. Контролировать соблюдение запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов.
Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки (в том числе энергетические)" используется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза
о безопасности пищевой продукции. В регламенте под тонизирующими понимаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека (за исключением чая, кофе и напитков на их основе).
Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин
, энергетики вредны для здоровья — при этом среди молодежи их употребляет "каждый второй". Поэтому на территории всей страны вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, а регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, пояснял он.