Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей
Google оштрафовали на пять миллионов рублей за отказ выполнить предписание РКН
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №371 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что в ходе рассмотрения дела часть 4 статьи 19.7.10 была переквалифицирована на статью 19.7.10-4, которая была введена в КоАП 31 июля 2023 года.
В статье речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, "схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования".
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ с оборотным штрафом. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила еще два оборотных штрафа: 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО; 4,6 миллиарда - за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.