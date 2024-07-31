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Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей - РИА Новости, 31.07.2024
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10:30 31.07.2024 (обновлено: 11:10 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/google-1963100354.html
Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей - РИА Новости, 31.07.2024
Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:30
2024-07-31T11:10
москва
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи судебного участка №371 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что в ходе рассмотрения дела часть 4 статьи 19.7.10 была переквалифицирована на статью 19.7.10-4, которая была введена в КоАП 31 июля 2023 года.В статье речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, "схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования".Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ с оборотным штрафом. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила еще два оборотных штрафа: 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО; 4,6 миллиарда - за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
https://ria.ru/20240724/rkn-1961792893.html
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москва, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Москва, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей

Google оштрафовали на пять миллионов рублей за отказ выполнить предписание РКН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №371 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
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Она пояснила, что в ходе рассмотрения дела часть 4 статьи 19.7.10 была переквалифицирована на статью 19.7.10-4, которая была введена в КоАП 31 июля 2023 года.
В статье речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, "схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования".
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ с оборотным штрафом. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила еще два оборотных штрафа: 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО; 4,6 миллиарда - за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
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