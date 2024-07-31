https://ria.ru/20240731/google-1963100354.html

Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей - РИА Новости, 31.07.2024

Суд в Москве оштрафовал Google на пять миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:30

2024-07-31T10:30

2024-07-31T11:10

москва

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи судебного участка №371 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Она пояснила, что в ходе рассмотрения дела часть 4 статьи 19.7.10 была переквалифицирована на статью 19.7.10-4, которая была введена в КоАП 31 июля 2023 года.В статье речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, "схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования".Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ с оборотным штрафом. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Впоследствии американская компания получила еще два оборотных штрафа: 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО; 4,6 миллиарда - за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.

https://ria.ru/20240724/rkn-1961792893.html

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москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия