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Глава МИД Кубы осудил удар Израиля по Бейруту

Глава МИД Кубы осудил удар Израиля по Бейруту - РИА Новости, 31.07.2024

Глава МИД Кубы осудил удар Израиля по Бейруту

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал удар Израиля по столице Ливана Бейруту, осудив его и агрессию, которая усиливает нынешний конфликт... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:31

2024-07-31T05:31

2024-07-31T05:31

в мире

израиль

ливан

бейрут

бруно родригес

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал удар Израиля по столице Ливана Бейруту, осудив его и агрессию, которая усиливает нынешний конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. "Мы осуждаем израильскую атаку на южный пригород Бейрута в Ливане, агрессию, которая ухудшает нынешний конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней и с серьезными последствиями", - говорится в сообщении главы МИД в соцсети X. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240730/bomboubezhischa-1963041735.html

израиль

ливан

бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бейрут, бруно родригес, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году