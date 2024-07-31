Глава МИД Кубы осудил удар Израиля по Бейруту
Глава МИД Кубы Родригес осудил удар Израиля по Бейруту
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал удар Израиля по столице Ливана Бейруту, осудив его и агрессию, которая усиливает нынешний конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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"Мы осуждаем израильскую атаку на южный пригород Бейрута в Ливане, агрессию, которая ухудшает нынешний конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней и с серьезными последствиями", - говорится в сообщении главы МИД в соцсети X.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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