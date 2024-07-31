https://ria.ru/20240731/geroj-1963061610.html

Нимченко рассказал, что на поле боя люди проявляют скрытые качества

Нимченко рассказал, что на поле боя люди проявляют скрытые качества - РИА Новости, 31.07.2024

Нимченко рассказал, что на поле боя люди проявляют скрытые качества

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что на поле боя люди проявляют свои... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:03

2024-07-31T04:03

2024-07-31T04:03

общество

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в своем первом интервью, которое он дал РИА Новости, заявил, что на поле боя люди проявляют свои скрытые качества: робкий и нерешительный в обычной жизни может проявить доблесть и небывалую отвагу, и наоборот. В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. "Воинское братство — это не просто сочетание из двух слов для служилого человека. Это одна из самых крепких, тесных связей, которая может продолжаться годами и даже десятилетиями, даже после того, как воины закончили свою службу. Именно в экстремальных ситуациях, в условиях боя, человек проявляет абсолютно все свои качества, как хорошие, так и плохие, которые в гражданской жизни вряд ли ему удастся продемонстрировать. Бойкий и смелый в обычной жизни, может стать малодушным. А робкий и нерешительный – наоборот – в условиях риска проявит доблесть, небывалую отвагу, самопожертвование", - сказал Нимченко. По его словам, именно в таких условиях четко понимаешь суть человека. "Можешь ли ты ему доверять, рассчитывать. Подставит ли он свое плечо в трудную минуту. Поэтому, номер мобильного телефона менять не собираюсь. А звонку или sms от сослуживцев буду только рад", - подчеркнул Нимченко. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240716/sovfed-1959980090.html

https://ria.ru/20231005/voennye-1900729614.html

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общество, россия, сергей аксенов (политик)