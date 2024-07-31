https://ria.ru/20240731/gerchakov-1962662283.html

Биография Евгения Герчакова

Биография Евгения Герчакова - РИА Новости, 31.07.2024

Биография Евгения Герчакова

Актер театра и кино, народный артист России Евгений Аркадьевич Герчаков родился 31 июля 1949 года в городе Находка Приморского края в семье морского офицера и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:05

2024-07-31T01:05

2024-07-31T01:05

справки

находка

евгений герчаков

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Актер театра и кино, народный артист России Евгений Аркадьевич Герчаков родился 31 июля 1949 года в городе Находка Приморского края в семье морского офицера и актрисы. В 1972 году окончил факультет актеров театра музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных, где занимался в мастерской Льва Михайлова.С того же года начал работать в Центральном театре Советской Армии, куда пришел по приглашению его руководителя Андрея Попова. В 1982 году покинул театр.В том же году был приглашен главным режиссером Михаилом Левитиным в театр "Эрмитаж". На сцене этого театра актер проработал до 1992 года. Играл в спектаклях "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов" по произведениям Даниила Хармса, "Хроника широко объявленной смерти" (две роли – Туллио по рассказу Альберто Моравиа "Приказывай, я подчиняюсь" и Кристо Бедойя по повести Габриэля Гарсиа Маркеса "История одной смерти, о которой знали заранее"), "Здравствуйте, господин де Мопассан" Михаила Левитина по произведениям Ги де Мопассана, "Соломенная шляпка" Эжена Лабиша (папаша Нонанкур).В 1992 году уехал заграницу, играл в Женевском драматическом театре (Швейцария) роль Фрейда на французском языке.В 1996 году после возвращения организовал "Театр Евгения Герчакова", в котором поставил спектакль "Путешествие Вениамина Третьего в Святую землю".Также был занят в Театре "У Никитских ворот". Играл в спектаклях "История лошади" по адаптированной повести Льва Толстого "Холстомер", "Viva, Парфюм!" по мотивам романа Патрика Зюскинда "Парфюмер" в постановке Марка Розовского.С 1997 года и по настоящее время работает в Театре Луны (с 2023 года – Театр на Малой Ордынке). Играл в спектаклях Сергея Проханова "Губы" (Бруно Кречмар), "Лиромания" (Король Лир), "Таис сияющая" (Аристотель). В настоящее время задействован в спектаклях "Волки и овцы" режиссера Антона Непомнящего и "Дали и испанская королева из Казани" Сергея Проханова.В кино дебютировал в 1976 году в советско-румынском мюзикле "Мама", где сыграл роль Барана. Затем последовал длительный перерыв в киносъемках. Большой творческой удачей Герчакова стала роль старухи в сюрреалистической гротесковой фантазии Вадима Гемса "Стару-ха-рмса" (1991), поставленной по повести Даниила Хармса. За эту работу в 1992 году актер получил приз в категории "Лучшая женская роль" на кинофестивале "Киношок". Позже снялся в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли" (1995), в телесериалах "Графиня де Монсоро" (1997), "Что сказал покойник" (1997). Также играл в картинах "Курортный роман" (2001), "Река-море" (2009), "Однажды в милиции" (2010), "Тайны института благородных девиц" (2013), "Бабушка легкого поведения" (2017), "Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители" (2019), "Прабабушка легкого поведения. Начало" (2021) и др. Всего фильмография актера насчитывает более 50 фильмов и сериалов.Принимал участие в озвучивании мультипликационных фильмов: "Античная лирика" (1989), "Земляничный дождик" (1990), "Бочка" (1990), "После того, как" (1991), "Эй, на том берегу" (1992).В 2006 году Евгений Герчаков выпустил сольный компакт-диск "Вкус любви" с песнями в собственном исполнении.Народный артист России (2005).Евгений Герчаков женат третьим браком, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, находка, евгений герчаков