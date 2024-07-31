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"Самим не хватает": в Европе разгорается газовый конфликт - РИА Новости, 31.07.2024
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08:00 31.07.2024 (обновлено: 16:06 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html
"Самим не хватает": в Европе разгорается газовый конфликт
"Самим не хватает": в Европе разгорается газовый конфликт - РИА Новости, 31.07.2024
"Самим не хватает": в Европе разгорается газовый конфликт
ЕС требуется все меньше топлива — бурно развивается зеленая энергетика, рапортуют чиновники. Между тем Чехия обвинила Германию в махинациях с газом. Случай... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:00
2024-07-31T16:06
экономика
европа
германия
чехия
фсэг
евросоюз
российское газовое общество
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС требуется все меньше топлива — бурно развивается зеленая энергетика, рапортуют чиновники. Между тем Чехия обвинила Германию в махинациях с газом. Случай показательный: под видом "диверсификации" и "решительного отказа" от российских поставок каждый тянет одеяло на себя. О том, что не поделили европейцы, — в материале РИА Новости.Прикрыли трубуВ Праге заявили: Берлин намеренно накапливает в своих хранилищах газ, предназначенный для Чехии, — за счет сокращения пропускной способности трубопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы.По его словам, немецкая Gascade Gastransport планирует с 1 октября сократить выходную мощность точки подключения на границе двух стран более чем в четыре раза — с нынешних 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч.Министр подчеркнул: перекачка голубого топлива с запада на восток Европы критически важна, ведь ЕС пытается сократить зависимость от ископаемого топлива из России."Такой низкой мощности едва хватило бы для чешского газового рынка, но уж точно не для поставок в соседние страны", — отметил он. Это заставит их "максимизировать импорт с востока".Gascade управляет сетью магистральных трубопроводов в Германии протяженностью более 3700 километров. В том числе и ниткой, соединяющей газотранспортные системы ФРГ и Чехии.Сами запуталисьВ немецкой компании объяснили: корректировки cвязаны "с общим снижением объемов газа из-за прекращения российского импорта".Действительно, по данным Eurostat, в январе — марте 2024-го общие поставки газа, нефти и нефтепродуктов уменьшились на 10,4%, до 183,8 миллиона тонн. В денежном выражении и того больше — на 26,4% (до 95,5 миллиарда евро).Импорт газа упал на 56,8% в денежном выражении, в физическом — на 11,7. СПГ — на 54,1 и 11,4.Потребление также снизилось — в июне на 3,4% в годовом выражении. Это объясняют "мерами по сокращению спроса на газ и выработки электроэнергии за счет других источников". При этом в январе — июне трубопроводные поставки увеличились на шесть процентов, говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Основная причина — существенный рост перекачки из России (на 24%), а также Азербайджана и Норвегии.Зеленый расчетЧто касается зеленой отрасли, то в январе — феврале, по информации аналитического агентства Ember, гидро-, атомные, солнечные и ветровые мощности обеспечили ЕС генерацию рекордных 60% электроэнергии. В Gas Infrastructure Europe сообщили: заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) к концу июля превысила 84%.Наблюдатели, впрочем, указывают на то, что "потрясающие" темпы развития зеленой генерации могут оказаться фикцией. К заполненности ПХГ тоже есть вопросы."Крупная генерация продолжает активно использовать газ. Немцам не хватает свободных мегаватт, и они удерживают чешский транзит, маскируя просчеты своей энергетической политики стремлением "дерусифицировать" европейский рынок. К ПГХ публичного доступа нет, поэтому судить о реальных запасах можно исключительно по косвенным данным", — объясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, директор по развитию компании "Энергия Плюс".История с "немецко-чешским вентилем", например, указывает на явное несоответствие озвученным показателям.Западный общественно-политический дискурс не позволяет политикам признать важность традиционных углеводородов для европейской экономики, поскольку это значительно обесценит инвестиции в зеленый сектор, добавляет Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова.Несогласованные действия"Дерусификация" рынка энергоносителей дается Европе со все большим трудом. "Зеленые рельсы" не выдерживают нагрузку, а попытки заместить российский импорт американским, норвежским или австралийским обходятся Старому Свету очень дорого.Поставлять СПГ из Нидерландов, США или Катара невыгодно. Так, расходы в Германии на это за два года выросли на 3,2 миллиарда евро. Цены в ЕС в пять раз выше, чем в США."В результате сегодня в Евросоюзе не только нет единства позиций по ключевым энергетическим вопросам, но и наблюдается несогласованность действий. Отказ от российских ресурсов обосновывался необходимостью энергобезопасности, но по факту привел к значительному дефициту нефти и газа на рынке", — указывает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.Военная поддержка Украины также не улучшила ситуацию с транспортировкой углеводородов в ЕС, уточняет эксперт.Монополия на транзитВсе осложняется и тем, что у Германии практически монополия на транзит природного газа в некоторые страны."Своя рубашка ближе к телу, поэтому даже при полных хранилищах немцы предпочитают наращивать собственное промпроизводство, ограничивая поставки топлива соседям. Вот Чехия и возмущается", — отмечает Александр Тимофеев.По мнению Павла Марышева, в зоне риска также Венгрия, Словакия, Австрия. И даже Польша с Молдавией.Вообще-то это не первый случай, когда нехватка голубого топлива вынуждает забыть о принципах европейской энергетической солидарности. Например, осенью 2023-го Болгария, лишившись прямых поставок из России из-за отказа платить в рублях, ввела налог на транзит в Венгрию и Сербию.Как сообщает Bloomberg, Сикела направил копии письма вице-канцлеру, министру по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберту Хабеку и еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон. Еврокомиссия пока никак не комментирует эти газовые разборки.Все это в итоге может вылиться в топливный кризис некоторых стран ЕС и стремление к энергетическому суверенитету. Единства относительно "токсичности" российского импорта явно не прибавится.
https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html
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экономика, европа, германия, чехия, фсэг, евросоюз, российское газовое общество
Экономика, Европа, Германия, Чехия, ФСЭГ, Евросоюз, Российское газовое общество
"Самим не хватает": в Европе разгорается газовый конфликт

В Европе началась жесткая конкуренция за трубопроводный газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС требуется все меньше топлива — бурно развивается зеленая энергетика, рапортуют чиновники. Между тем Чехия обвинила Германию в махинациях с газом. Случай показательный: под видом "диверсификации" и "решительного отказа" от российских поставок каждый тянет одеяло на себя. О том, что не поделили европейцы, — в материале РИА Новости.

Прикрыли трубу

В Праге заявили: Берлин намеренно накапливает в своих хранилищах газ, предназначенный для Чехии, — за счет сокращения пропускной способности трубопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы.
По его словам, немецкая Gascade Gastransport планирует с 1 октября сократить выходную мощность точки подключения на границе двух стран более чем в четыре раза — с нынешних 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч.
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Министр подчеркнул: перекачка голубого топлива с запада на восток Европы критически важна, ведь ЕС пытается сократить зависимость от ископаемого топлива из России.
"Такой низкой мощности едва хватило бы для чешского газового рынка, но уж точно не для поставок в соседние страны", — отметил он. Это заставит их "максимизировать импорт с востока".
Gascade управляет сетью магистральных трубопроводов в Германии протяженностью более 3700 километров. В том числе и ниткой, соединяющей газотранспортные системы ФРГ и Чехии.
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии

Сами запутались

В немецкой компании объяснили: корректировки cвязаны "с общим снижением объемов газа из-за прекращения российского импорта".
Действительно, по данным Eurostat, в январе — марте 2024-го общие поставки газа, нефти и нефтепродуктов уменьшились на 10,4%, до 183,8 миллиона тонн. В денежном выражении и того больше — на 26,4% (до 95,5 миллиарда евро).
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Импорт газа упал на 56,8% в денежном выражении, в физическом — на 11,7. СПГ — на 54,1 и 11,4.
Потребление также снизилось — в июне на 3,4% в годовом выражении. Это объясняют "мерами по сокращению спроса на газ и выработки электроэнергии за счет других источников". При этом в январе — июне трубопроводные поставки увеличились на шесть процентов, говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Основная причина — существенный рост перекачки из России (на 24%), а также Азербайджана и Норвегии.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС

Зеленый расчет

Что касается зеленой отрасли, то в январе — феврале, по информации аналитического агентства Ember, гидро-, атомные, солнечные и ветровые мощности обеспечили ЕС генерацию рекордных 60% электроэнергии. В Gas Infrastructure Europe сообщили: заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) к концу июля превысила 84%.
Наблюдатели, впрочем, указывают на то, что "потрясающие" темпы развития зеленой генерации могут оказаться фикцией. К заполненности ПХГ тоже есть вопросы.
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"Крупная генерация продолжает активно использовать газ. Немцам не хватает свободных мегаватт, и они удерживают чешский транзит, маскируя просчеты своей энергетической политики стремлением "дерусифицировать" европейский рынок. К ПГХ публичного доступа нет, поэтому судить о реальных запасах можно исключительно по косвенным данным", — объясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, директор по развитию компании "Энергия Плюс".
История с "немецко-чешским вентилем", например, указывает на явное несоответствие озвученным показателям.
Западный общественно-политический дискурс не позволяет политикам признать важность традиционных углеводородов для европейской экономики, поскольку это значительно обесценит инвестиции в зеленый сектор, добавляет Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова.
© AP Photo / Michael SohnПлавучая установка для хранения и регазификации Hoegh Esperanza стоит на якоре во время открытия терминала СПГ в Вильгельмсхафене, Германия
Плавучая установка для хранения и регазификации Hoegh Esperanza стоит на якоре во время открытия терминала СПГ в Вильгельмсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Плавучая установка для хранения и регазификации Hoegh Esperanza стоит на якоре во время открытия терминала СПГ в Вильгельмсхафене, Германия

Несогласованные действия

"Дерусификация" рынка энергоносителей дается Европе со все большим трудом. "Зеленые рельсы" не выдерживают нагрузку, а попытки заместить российский импорт американским, норвежским или австралийским обходятся Старому Свету очень дорого.
Поставлять СПГ из Нидерландов, США или Катара невыгодно. Так, расходы в Германии на это за два года выросли на 3,2 миллиарда евро. Цены в ЕС в пять раз выше, чем в США.
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"В результате сегодня в Евросоюзе не только нет единства позиций по ключевым энергетическим вопросам, но и наблюдается несогласованность действий. Отказ от российских ресурсов обосновывался необходимостью энергобезопасности, но по факту привел к значительному дефициту нефти и газа на рынке", — указывает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.
Военная поддержка Украины также не улучшила ситуацию с транспортировкой углеводородов в ЕС, уточняет эксперт.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей

Монополия на транзит

Все осложняется и тем, что у Германии практически монополия на транзит природного газа в некоторые страны.
"Своя рубашка ближе к телу, поэтому даже при полных хранилищах немцы предпочитают наращивать собственное промпроизводство, ограничивая поставки топлива соседям. Вот Чехия и возмущается", — отмечает Александр Тимофеев.
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По мнению Павла Марышева, в зоне риска также Венгрия, Словакия, Австрия. И даже Польша с Молдавией.
Вообще-то это не первый случай, когда нехватка голубого топлива вынуждает забыть о принципах европейской энергетической солидарности. Например, осенью 2023-го Болгария, лишившись прямых поставок из России из-за отказа платить в рублях, ввела налог на транзит в Венгрию и Сербию.
Как сообщает Bloomberg, Сикела направил копии письма вице-канцлеру, министру по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберту Хабеку и еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон. Еврокомиссия пока никак не комментирует эти газовые разборки.
Все это в итоге может вылиться в топливный кризис некоторых стран ЕС и стремление к энергетическому суверенитету. Единства относительно "токсичности" российского импорта явно не прибавится.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
 
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