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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента - РИА Новости, 31.07.2024
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21:13 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/frs-1963305825.html
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента - РИА Новости, 31.07.2024
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:13
2024-07-31T21:13
экономика
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сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих семи заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
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экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента

ФРС США в восьмой раз сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих семи заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАФедеральная резервная система США
 
 
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