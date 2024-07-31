https://ria.ru/20240731/frs-1963305825.html
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента - РИА Новости, 31.07.2024
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:13
2024-07-31T21:13
2024-07-31T21:13
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих семи заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
https://ria.ru/20240722/ekspert-1961178521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента
ФРС США в восьмой раз сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых