https://ria.ru/20240731/frs-1963305825.html

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента - РИА Новости, 31.07.2024

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:13

2024-07-31T21:13

2024-07-31T21:13

экономика

цены на нефть

сша

федеральная резервная система сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151089/62/1510896285_0:110:2401:1460_1920x0_80_0_0_cc32841fc58f3527432f2a768245d1aa.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания в восьмой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих семи заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.

https://ria.ru/20240722/ekspert-1961178521.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша