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Фрадков: важно формировать у населения долгосрочную инвестмодель поведения - РИА Новости, 31.07.2024
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09:29 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/fradkov-1963088766.html
Фрадков: важно формировать у населения долгосрочную инвестмодель поведения
Фрадков: важно формировать у населения долгосрочную инвестмодель поведения - РИА Новости, 31.07.2024
Фрадков: важно формировать у населения долгосрочную инвестмодель поведения
Развитие механизмов привлечения длинных инвестиционных ресурсов и формирование у населения долгосрочной инвестиционной модели поведения, основанной на грамотном РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:29
2024-07-31T09:29
россия
петр фрадков
валентина матвиенко
эльвира набиуллина
псб (банк псб)
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Развитие механизмов привлечения длинных инвестиционных ресурсов и формирование у населения долгосрочной инвестиционной модели поведения, основанной на грамотном финансовом планировании, будут способствовать развитию экономики и повышению благосостояния граждан, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.Он выступил на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации."Мы видим запрос населения на инвестиции, линейка продуктов в этом направлении активно расширяется. Так, с 1 января 2025 года будет доступен новый вид долгосрочного инвестиционного продукта — долевое страхование жизни. Это перспективный механизм, который дает возможность получения социального налогового вычета и дополнительную прозрачность при выборе стратегии инвестирования. В то же время по уровню льгот он пока уступает другому инструменту долгосрочного инвестирования – индивидуальному инвестиционному счету, по которому есть возможность получения налогового вычета с полученного дохода", — приводит пресс-служба банка слова Фрадкова.Он добавил, что и банкам, и ведомствам нужно совместно работать над повышением привлекательности подобных долгосрочных инвестиционных инструментов. Фрадков также отметил необходимость популяризировать и негосударственные пенсионные программы как перспективный механизм, который позволит увеличить объем длинных денег для развития экономики, даст компаниям неоспоримое конкурентное преимущество в условиях дефицита кадров, и повысит благосостояние работников в пенсионный период.Фрадков рассказал про работу с эмитентами, выходящими на фондовый рынок или планирующими такой выход. Он отметил, что фокус банков и государства на текущем этапе должен быть направлен на помощь компаниям, которые стремятся дорасти до выхода на публичное привлечение — пре-IPO."Пока сделки носят единичный характер, но привлечение такого акционерного капитала даст стимул для наращивания кредитного финансового плеча. Это важная стратегическая задача", - считает Фрадков.В пресс-службе отметили, что в заседании Совета по развитию финансового рынка приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, замминистра финансов РФ Иван Чебесков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, руководители промышленных предприятий России, сенаторы РФ, представители федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20240711/psb-1959081360.html
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россия, петр фрадков, валентина матвиенко, эльвира набиуллина, псб (банк псб), совет федерации рф
Россия, Петр Фрадков, Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, ПСБ (Банк ПСБ), Совет Федерации РФ

Фрадков: важно формировать у населения долгосрочную инвестмодель поведения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Развитие механизмов привлечения длинных инвестиционных ресурсов и формирование у населения долгосрочной инвестиционной модели поведения, основанной на грамотном финансовом планировании, будут способствовать развитию экономики и повышению благосостояния граждан, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он выступил на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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"Мы видим запрос населения на инвестиции, линейка продуктов в этом направлении активно расширяется. Так, с 1 января 2025 года будет доступен новый вид долгосрочного инвестиционного продукта — долевое страхование жизни. Это перспективный механизм, который дает возможность получения социального налогового вычета и дополнительную прозрачность при выборе стратегии инвестирования. В то же время по уровню льгот он пока уступает другому инструменту долгосрочного инвестирования – индивидуальному инвестиционному счету, по которому есть возможность получения налогового вычета с полученного дохода", — приводит пресс-служба банка слова Фрадкова.
Он добавил, что и банкам, и ведомствам нужно совместно работать над повышением привлекательности подобных долгосрочных инвестиционных инструментов. Фрадков также отметил необходимость популяризировать и негосударственные пенсионные программы как перспективный механизм, который позволит увеличить объем длинных денег для развития экономики, даст компаниям неоспоримое конкурентное преимущество в условиях дефицита кадров, и повысит благосостояние работников в пенсионный период.
Фрадков рассказал про работу с эмитентами, выходящими на фондовый рынок или планирующими такой выход. Он отметил, что фокус банков и государства на текущем этапе должен быть направлен на помощь компаниям, которые стремятся дорасти до выхода на публичное привлечение — пре-IPO.
"Пока сделки носят единичный характер, но привлечение такого акционерного капитала даст стимул для наращивания кредитного финансового плеча. Это важная стратегическая задача", - считает Фрадков.
В пресс-службе отметили, что в заседании Совета по развитию финансового рынка приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, замминистра финансов РФ Иван Чебесков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, руководители промышленных предприятий России, сенаторы РФ, представители федеральных и региональных органов власти.
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