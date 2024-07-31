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Лучшие фото РИА Новости, июль 2024 года - РИА Новости, 31.07.2024
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15:20 31.07.2024 (обновлено: 15:21 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/foto-1963009576.html
Лучшие фото РИА Новости, июль 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, июль 2024 года - РИА Новости, 31.07.2024
Лучшие фото РИА Новости, июль 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:20
2024-07-31T15:21
фото
москва
россия
севастополь
владимир путин
нарендра моди
дмитрий медведев
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
москва
россия
севастополь
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фото, фото, москва, россия, севастополь, владимир путин, нарендра моди, дмитрий медведев, калининградский зоопарк
Фото, Москва, Россия, Севастополь, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Медведев, Калининградский зоопарк

Лучшие фото РИА Новости, июль 2024 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.

Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе

Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 34
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прощания по завершении официального визита политика в Россию 9 июля 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане) во время прощания

Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прощания по завершении официального визита политика в Россию 9 июля 2024 года.

© РИА Новости / Гавриил Григоров
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2 из 34
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Зрители у главной сцены во время торжественного концерта "Россия нигде не заканчивается", посвященного завершению выставки-форума "Россия". Она работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки Россия

Зрители у главной сцены во время торжественного концерта "Россия нигде не заканчивается", посвященного завершению выставки-форума "Россия". Она работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 34
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Корабли на первой репетиции морского парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Корабли на первой репетиции морского парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Корабли на первой репетиции морского парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 34
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Моряки на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота России.

Моряки на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Моряки на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота России.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 34
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Девушки идут по тротуару после сильного ливня с градом, который обрушился на Казань в конце июля, образовав настоящие сугробы.

Девушки после сильного ливня с градом в Казани.

Девушки идут по тротуару после сильного ливня с градом, который обрушился на Казань в конце июля, образовав настоящие сугробы.

© РИА Новости / Максим Платонов
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6 из 34
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Праздник в честь Дня города на набережной Цесаревича во Владивостоке.

Праздник в честь Дня города на набережной Цесаревича во Владивостоке

Праздник в честь Дня города на набережной Цесаревича во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 34
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Рекорд по самому массовому современному танцу под открытым небом в России на открытой видовой площадке МТС Live Лето в Лужниках в Москве.

Установление рекорда самого массового современного танца под открытым небом в России на открытой видовой площадке МТС Live Лето в Лужниках в Москве

Рекорд по самому массовому современному танцу под открытым небом в России на открытой видовой площадке МТС Live Лето в Лужниках в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 34
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участница ежегодного республиканского праздника культуры кряшен "Питрау" в селе Зюри Мамадышского района Республики Татарстан.

XXVI Республиканский праздник культуры кряшен Питрау в селе Зюри Мамадышского района Республики Татарстан

Участница ежегодного республиканского праздника культуры кряшен "Питрау" в селе Зюри Мамадышского района Республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 34
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" на боевом дежурстве на Авдеевском направлении.
Военнослужащий группировки Центр на боевом дежурстве на Авдеевском направлении
Военнослужащий группировки "Центр" на боевом дежурстве на Авдеевском направлении.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 34
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Конкурс красоты и талантов "Мисс Москва — 2024" завершился на выставке-форуме "Россия" победой юной модели Лилианы Булатовой.

Выставка Россия. Конкурс Мисс Москва

Конкурс красоты и талантов "Мисс Москва — 2024" завершился на выставке-форуме "Россия" победой юной модели Лилианы Булатовой.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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11 из 34
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Погоново в Воронежской области.

17 июля 2024. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает военный полигон Погоново в Воронежской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Погоново в Воронежской области.

© РИА Новости / POOL
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12 из 34
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Праздничный салют в Минске в честь Дня Независимости Белоруссии.

Праздничный салют в Минске в честь Дня Независимости Республики Беларусь

Праздничный салют в Минске в честь Дня Независимости Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
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13 из 34
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Солнечногорске.
Отдыхающие в Солнечногорске
Отдыхающие в Солнечногорске.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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14 из 34
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЧирлидеры в перерыве полуфинального матча Финала Кубка России по пляжному волейболу среди женщин на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Чирлидеры в перерыве полуфинального матча Финала Кубка России по пляжному волейболу среди женщин на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Чирлидеры в перерыве полуфинального матча Финала Кубка России по пляжному волейболу среди женщин на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 34
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Мужчина плавает вместе с собакой в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве во время июльской жары. В столице температура 2 июля поднялась до +32 градусов Цельсия.

Мужчина плавает вместе с собакой в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве

Мужчина плавает вместе с собакой в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве во время июльской жары. В столице температура 2 июля поднялась до +32 градусов Цельсия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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16 из 34
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Туристический рейс на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Туристы встречают Северный полюс на борту атомного ледокола 50 лет Победы

Туристический рейс на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© РИА Новости / Илья Тимин
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17 из 34
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".
© РИА Новости / Евгений Биятов
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18 из 34
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОткрытый кастинг "Мисс Россия 2024" в Москве.
Открытый кастинг Мисс Россия 2024 в Москве
Открытый кастинг "Мисс Россия 2024" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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19 из 34
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Вертолет К-32 Московского авиационного центра сбрасывает воду на месте тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве.

Вертолет К-32 Московского авиационного центра сбрасывает воду на месте тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве

Вертолет К-32 Московского авиационного центра сбрасывает воду на месте тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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20 из 34
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц Грозного.
Девушка на одной из улиц Грозного
Девушка на одной из улиц Грозного.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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21 из 34
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин во время первого в мире успешного перелета в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелёт в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралёте (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин во время первого в мире успешного перелета в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс.

© РИА Новости / Илья Тимин
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22 из 34
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Республиканский конкурс племенных животных "Краса Агроволги" в рамках международной агропромышленной выставки "Агроволга-2024" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Конкурс выводка животных молочного направления продуктивности на международной агропромышленной выставке Агроволга-2024 в международном выставочном центре Казань Экспо

Республиканский конкурс племенных животных "Краса Агроволги" в рамках международной агропромышленной выставки "Агроволга-2024" в международном выставочном центре "Казань Экспо".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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23 из 34
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Экипаж команды NG-Energo в составе Андрея Рудского и Дмитрия Карпова на дистанции 3 этапа ралли "Шелковый путь — 2024" на участке маршрута Барнаул — Горно-Алтайск.

Экипаж команды NG-Energo в составе Андрея Рудского и Дмитрия Карпова на дистанции 3 этапа ралли Шелковый путь - 2024 Барнаул - Горно-Алтайск (участок маршрута Барнаул - Горно-Алтайск)

Экипаж команды NG-Energo в составе Андрея Рудского и Дмитрия Карпова на дистанции 3 этапа ралли "Шелковый путь — 2024" на участке маршрута Барнаул — Горно-Алтайск.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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24 из 34
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПраздничные гуляния в Манагуа по случаю 45-летней годовщины Сандинистской революции.
Праздничные гуляния в Манагуа по случаю 45-летней годовщины Сандинистской революции
Праздничные гуляния в Манагуа по случаю 45-летней годовщины Сандинистской революции.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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25 из 34
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок "Факела" Сергей Брызгалов, "Динамо" Константин Тюкавин и игрок "Факела" Райан Сенхаджи (слева направо) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Факел" (Воронеж).
Игрок Факела Сергей Брызгалов, Динамо Константин Тюкавин и игрок Факела Райан Сенхаджи (слева направо) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Динамо (Москва) и ФК Факел (Воронеж)
Игрок "Факела" Сергей Брызгалов, "Динамо" Константин Тюкавин и игрок "Факела" Райан Сенхаджи (слева направо) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Факел" (Воронеж).
© РИА Новости / Александр Вильф
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26 из 34
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.

Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области

Участники фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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27 из 34
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Последствия обстрела Калининского района Донецк со стороны ВСУ.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка

Последствия обстрела Калининского района Донецк со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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28 из 34
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Арт-объекты на территории базы "Застава имени Валентина" в Улаганском районе Республики Алтай.

Арт-объекты на территории базы застава имени Валентина в Улаганском районе Республики Алтай

Арт-объекты на территории базы "Застава имени Валентина" в Улаганском районе Республики Алтай.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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29 из 34
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Животные обживаются в новом комплексе для сурикатов в Калининградском зоопарке.

Сурикаты в зоопарке Калининграда. В Калининградском зоопарке открыли новый комплекс для сурикатов

Животные обживаются в новом комплексе для сурикатов в Калининградском зоопарке.

© РИА Новости / Виталий Невар
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30 из 34
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Крышу посольства Франции в Москве обложили мешками из-за сезонных ремонтных работ, что породило слухи о неожиданной "обороне здания дипмиссии".

Мешки на крыше здания посольства Франции на Большой Якиманке в Москве

Крышу посольства Франции в Москве обложили мешками из-за сезонных ремонтных работ, что породило слухи о неожиданной "обороне здания дипмиссии".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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31 из 34
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Туристы отдыхают в жаркий воскресный день на пляже "Маналэнд" на берегу Енисея в поселке Усть-Мана в Красноярском крае.

Туристы отдыхают в жаркий воскресный день на пляже Маналэнд на берегу Енисея в посЕлке Усть-Мана в Красноярском крае

Туристы отдыхают в жаркий воскресный день на пляже "Маналэнд" на берегу Енисея в поселке Усть-Мана в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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32 из 34
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Посетители в ожидании открытия музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.

Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе

Посетители в ожидании открытия музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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33 из 34
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКсения Дабижа в полуфинальном матче Финала Кубка России по пляжному волейболу среди женщин на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Ксения Дабижа в полуфинальном матче Финала Кубка России по пляжному волейболу среди женщин на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Ксения Дабижа в полуфинальном матче Финала Кубка России по пляжному волейболу среди женщин на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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