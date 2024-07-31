Лучшие фото РИА Новости, июль 2024 года

Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прощания по завершении официального визита политика в Россию 9 июля 2024 года.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прощания по завершении официального визита политика в Россию 9 июля 2024 года.
Зрители у главной сцены во время торжественного концерта "Россия нигде не заканчивается", посвященного завершению выставки-форума "Россия". Она работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.
Зрители у главной сцены во время торжественного концерта "Россия нигде не заканчивается", посвященного завершению выставки-форума "Россия". Она работала на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.
Корабли на первой репетиции морского парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
Корабли на первой репетиции морского парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
Моряки на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота России.
Моряки на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота России.
Девушки идут по тротуару после сильного ливня с градом, который обрушился на Казань в конце июля, образовав настоящие сугробы.
Девушки идут по тротуару после сильного ливня с градом, который обрушился на Казань в конце июля, образовав настоящие сугробы.
Праздник в честь Дня города на набережной Цесаревича во Владивостоке.
Праздник в честь Дня города на набережной Цесаревича во Владивостоке.
Рекорд по самому массовому современному танцу под открытым небом в России на открытой видовой площадке МТС Live Лето в Лужниках в Москве.
Рекорд по самому массовому современному танцу под открытым небом в России на открытой видовой площадке МТС Live Лето в Лужниках в Москве.
Участница ежегодного республиканского праздника культуры кряшен "Питрау" в селе Зюри Мамадышского района Республики Татарстан.
Участница ежегодного республиканского праздника культуры кряшен "Питрау" в селе Зюри Мамадышского района Республики Татарстан.
Конкурс красоты и талантов "Мисс Москва — 2024" завершился на выставке-форуме "Россия" победой юной модели Лилианы Булатовой.
Конкурс красоты и талантов "Мисс Москва — 2024" завершился на выставке-форуме "Россия" победой юной модели Лилианы Булатовой.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Погоново в Воронежской области.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Погоново в Воронежской области.
Праздничный салют в Минске в честь Дня Независимости Белоруссии.
Праздничный салют в Минске в честь Дня Независимости Белоруссии.
Мужчина плавает вместе с собакой в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве во время июльской жары. В столице температура 2 июля поднялась до +32 градусов Цельсия.
Мужчина плавает вместе с собакой в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве во время июльской жары. В столице температура 2 июля поднялась до +32 градусов Цельсия.
Туристический рейс на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Туристический рейс на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Вертолет К-32 Московского авиационного центра сбрасывает воду на месте тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве.
Вертолет К-32 Московского авиационного центра сбрасывает воду на месте тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве.
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин во время первого в мире успешного перелета в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс.
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин во время первого в мире успешного перелета в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс.
Республиканский конкурс племенных животных "Краса Агроволги" в рамках международной агропромышленной выставки "Агроволга-2024" в международном выставочном центре "Казань Экспо".
Республиканский конкурс племенных животных "Краса Агроволги" в рамках международной агропромышленной выставки "Агроволга-2024" в международном выставочном центре "Казань Экспо".
Экипаж команды NG-Energo в составе Андрея Рудского и Дмитрия Карпова на дистанции 3 этапа ралли "Шелковый путь — 2024" на участке маршрута Барнаул — Горно-Алтайск.
Экипаж команды NG-Energo в составе Андрея Рудского и Дмитрия Карпова на дистанции 3 этапа ралли "Шелковый путь — 2024" на участке маршрута Барнаул — Горно-Алтайск.
Участники фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
Участники фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
Последствия обстрела Калининского района Донецк со стороны ВСУ.
Последствия обстрела Калининского района Донецк со стороны ВСУ.
Арт-объекты на территории базы "Застава имени Валентина" в Улаганском районе Республики Алтай.
Арт-объекты на территории базы "Застава имени Валентина" в Улаганском районе Республики Алтай.
Животные обживаются в новом комплексе для сурикатов в Калининградском зоопарке.
Животные обживаются в новом комплексе для сурикатов в Калининградском зоопарке.
Крышу посольства Франции в Москве обложили мешками из-за сезонных ремонтных работ, что породило слухи о неожиданной "обороне здания дипмиссии".
Крышу посольства Франции в Москве обложили мешками из-за сезонных ремонтных работ, что породило слухи о неожиданной "обороне здания дипмиссии".
Туристы отдыхают в жаркий воскресный день на пляже "Маналэнд" на берегу Енисея в поселке Усть-Мана в Красноярском крае.
Туристы отдыхают в жаркий воскресный день на пляже "Маналэнд" на берегу Енисея в поселке Усть-Мана в Красноярском крае.
Посетители в ожидании открытия музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.
Посетители в ожидании открытия музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.