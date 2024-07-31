https://ria.ru/20240731/festival-1963239357.html

В Подмосковье пройдет фестиваль "Традиция"

В Подмосковье пройдет фестиваль "Традиция" - РИА Новости, 31.07.2024

В Подмосковье пройдет фестиваль "Традиция"

Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" пройдет в подмосковной усадьбе Захарово (филиале Музея-заповедника Александра Пушкина) 24 августа,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:54

2024-07-31T16:54

2024-07-31T16:54

эдуард бояков

захар прилепин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" пройдет в подмосковной усадьбе Захарово (филиале Музея-заповедника Александра Пушкина) 24 августа, сообщили в пресс-службе проекта. "Традиция" была инициирована режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным, которые продолжают оставаться идейными и эстетическими хедлайнерами фестиваля. "На зеленых аллеях усадебного парка, на берегу живописного пруда снова встретятся те, для кого русская традиция жива - в национальном колорите, красках музыки и мелодиях стихов, обычаях, говорах и костюмах. Концепция фестиваля "Традиция" не только не противопоставляет традиционное и современное искусство, а находит способ сделать их интересными друг другу и зрителям", - говорится в сообщении. В рамках "Традиции" в этом году пройдут концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной русской едой. Участники фестиваля 2024 года: Эдуард Бояков, Захар Прилепин, иерей Павел Островский, группы "Намгар", "Лампасы", TresMuchachos & Сompaneros, музыканты Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Елена Фролова, Елена Терентьева, композитор Наталия Княжинская, ансамбль "Веретенце", философы Андрей Коробов-Латынцев и Алексей Чадаев, поэты Анна Ревякина, Софья Юдина, Алексей Шмелев, Мария Ватутина и другие. Захар Прилепин откроет фестиваль сообщением на тему "Как жить дальше?". "Как и девять лет назад, "Традиция" находится в самом центре, в самой сердцевине русской культуры и русского бытия. Обращенные на тысячу лет вглубь, собравшиеся здесь, на фестивале, на шаг впереди все самых "новомодных" и оседлавших "тренды", - приводят в сообщении слова Прилепина. По словам Боякова, "Традиция" – фестиваль с атмосферой, которая объединяет разных людей через интерес к русской истории, русскому искусству, русской культуре. "В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит и почувствует дыхание времени, того, как русская традиция живет и развивается", - отметил Бояков.

https://ria.ru/20240705/pjaterka-1957478156.html

https://ria.ru/20240731/festival-1963196443.html

https://ria.ru/20240730/festival-1962973410.html

московская область (подмосковье)

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эдуард бояков, захар прилепин, московская область (подмосковье)