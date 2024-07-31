https://ria.ru/20240731/f-16-1963315647.html

Пилоты ВСУ совершили первые вылеты на F-16, пишут СМИ

Пилоты ВСУ совершили первые вылеты на F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024

Пилоты ВСУ совершили первые вылеты на F-16, пишут СМИ

Украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:59

2024-07-31T22:59

2024-07-31T23:16

украина

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16, пишет британская газета Telegraph."Украина выполнила свои первые боевые вылеты на F-16", — говорится в публикации.По данным СМИ, истребители пока использовались в качестве "средств противовоздушной обороны". Как отмечает газета, официальный представитель Воздушных сил Украины не стал этого отрицать.Ранее в среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.Отправка F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html

https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html

https://ria.ru/20240717/istrebiteli-1960358082.html

https://ria.ru/20240731/postavki-1963075318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, f-16, вооруженные силы украины, в мире, нато, россия, сша