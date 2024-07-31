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Первая партия F-16 прибыла на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024
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18:14 31.07.2024 (обновлено: 18:36 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/f-16-1963260966.html
Первая партия F-16 прибыла на Украину, пишут СМИ
Первая партия F-16 прибыла на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2024
Первая партия F-16 прибыла на Украину, пишут СМИ
Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:14
2024-07-31T18:36
в мире
украина
f-16
нато
сша
ларс лёкке расмуссен
энтони блинкен
аджа лябиб
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.&quot;Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. &lt;...&gt; Количество истребителей небольшое&quot;, — говорится в публикации.Как отмечает СМИ, пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать эти самолеты.Отправка F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240730/f-16-1962940972.html
https://ria.ru/20240730/infobrics-1962856491.html
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в мире, украина, f-16, нато, сша, ларс лёкке расмуссен, энтони блинкен, аджа лябиб, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Украина, F-16, НАТО, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Энтони Блинкен, Аджа Лябиб, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Первая партия F-16 прибыла на Украину, пишут СМИ

Bloomberg: первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«

"Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. <...> Количество истребителей небольшое", — говорится в публикации.

Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Переданные Киеву F-16 вооружат американскими ракетами, пишут СМИ
30 июля, 15:06
Как отмечает СМИ, пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать эти самолеты.

Отправка F-16

Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Трофеи на парадах". Стало известно, что произойдет с главным оружием ВСУ
30 июля, 10:08
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Алаудинов оценил влияние поставок Украине F-16 на ход СВО
Вчера, 12:04
 
В миреУкраинаF-16НАТОСШАЛарс Лёкке РасмуссенЭнтони БлинкенАджа ЛябибВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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