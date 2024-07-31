Первая партия F-16 прибыла на Украину, пишут СМИ
Bloomberg: первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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"Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. <...> Количество истребителей небольшое", — говорится в публикации.
Как отмечает СМИ, пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать эти самолеты.
Отправка F-16
Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Штаты и союзники уже начали передавать Киеву американские истребители F-16. Он добавил, что самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ истребители F-16. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые самолеты передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Как подчеркивал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы базирования станут законной целью для российских Вооруженных сил.