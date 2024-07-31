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Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц

Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц - РИА Новости, 31.07.2024

Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц

Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц, где несли службу 32 года, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:49

2024-07-31T16:49

2024-07-31T18:02

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ЕРЕВАН, 31 июл — РИА Новости. Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц, где несли службу 32 года, сообщил корреспондент РИА Новости. Во время официальной церемонии начальник погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян подписали протокол о передаче Еревану под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска "Звартноц". Во время церемонии в аэропорту временный поверенный в делах России в Армении Максим Селезнев отметил, что российские пограничники все эти годы достойно представляли Москву и погранслужбу. "За время вашей совместной службы с коллегами из погранвойск СНБ Армении вы передали им бесценный опыт, знания и умения, заложили надежный фундамент для дальнейшего функционирования пограничного пункта на высоком уровне. Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами", — сказал дипломат. В свою очередь, Голубицкий выразил благодарность подразделению за выполненную задачу, отметив, что они обеспечили безопасность Армении в авиагавани. Также он поблагодарил администрацию и все службы аэропорта. "Особые слова благодарности нашим коллегам, уже самостоятельному подразделению пограничного контроля в аэропорту Звартноц, которое, уверен, профессионально выполняет задачи, и мы все надеемся — как граждане России, так и Армении и всех государств, что безопасность Армении будет обеспечена на столь же высоком уровне достойно нашими армянскими коллегами", — заявил генерал.Со своей стороны, командующий погранвойсками Армении Эдгар Унанян назвал 32-летний период совместной службы армянских и российских пограничников свидетельством тесного партнерства, взаимодействия и непрерывной работы в деле обеспечения пограничной безопасности двух стран. "На протяжении этих лет наша совместная служба внесла огромный вклад в обеспечение укрепления пограничной безопасности Республики Армения, благодаря нашему сотрудничеству были достигнуты значительные успехи в области пограничного контроля", — сказал он. Унанян добавил, что знания и опыт, переданные российскими пограничниками, будут и далее применяться их армянскими коллегами.В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван проинформировал российскую сторону о решении с 1 августа самостоятельно осуществлять пограничный контроль в ереванском аэропорту Звартноц. В мае директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Ереван обратился к Москве с просьбой вывести временные оперативные группы российских пограничников с линии разграничения и такое решение было принято. Армения также попросила российскую сторону вывести пограничников из ереванского аэропорта Звартноц.

https://ria.ru/20240613/armeniya-1952554354.html

https://ria.ru/20240313/zvartnots-1932762116.html

https://ria.ru/20240713/odkb-1959382057.html

https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932489615.html

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Российские пограничники покидают ереванский аэропорт Звартноц Российские пограничники покинули ереванский аэропорт "Звартноц", где несли службу 32 года, передает корреспондент РИА Новости. Причина - решение властей Армении, которые в марте уведомили, что дальше будут осуществлять пограничный контроль сами. 2024-07-31T16:49 true PT0M16S

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армения, россия, ереван, никол пашинян, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире