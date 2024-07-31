Убийство Хании не приведет полномасштабной войне, заявил эксперт
Аналитик Иззеддин: убийство главы ХАМАС могло быть подготовлено с одобрения США
© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС носит исключительно политический характер, оно могло быть подготовлено при участии ряда стран с одобрения США, ожидаемая эскалация в регионе после этого события не должна привести к полномасштабной войне, заявил РИА Новости ливанский политический аналитик и публицист Али Иззеддин.
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"Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - это исключительно политическое убийство, которое не мотивировано военными соображениями и в организации которого участвовал ряд государств", - считает эксперт.
"Согласно предварительным данным, удар был осуществлен с помощью ракеты, запущенной с территории другого государства, не в результате авианалета. Это позволяет предположить, что была проведена международная операция, организованная после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху завершил визит в США", - пояснил он.
По мнению эксперта, в ходе этого визита "Нетаньяху получил "зеленый свет" на то, чтобы изменить облик Ближнего Востока".
Как полагает аналитик, ответ на ликвидацию Хании будет дан по двум направлениям. На дипломатическом треке по окончании расследования обстоятельств гибели главы политбюро ХАМАС будет направлена жалоба в ООН. Второй ответ будет дан в силовой сфере, поскольку "Хания находился в Иране в качестве гостя, и масштабы ответа должны будут соответствовать масштабам атаки".
"Это будет серия обмена ударами между Израилем и сопротивлением с расширением зон поражения, однако это не приведет к полномасштабной войне", - считает он.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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