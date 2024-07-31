Рейтинг@Mail.ru
Убийство Хании не приведет полномасштабной войне, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ekspert-1963157786.html
Убийство Хании не приведет полномасштабной войне, заявил эксперт
Убийство Хании не приведет полномасштабной войне, заявил эксперт - РИА Новости, 31.07.2024
Убийство Хании не приведет полномасштабной войне, заявил эксперт
Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС носит исключительно политический характер, оно могло быть подготовлено при участии ряда стран с одобрения... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:44
2024-07-31T12:44
в мире
израиль
сша
иран
исмаил хания
биньямин нетаньяху
ллойд остин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095408_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_cd1e15e03099deebafc9a600426a7eb0.jpg
БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС носит исключительно политический характер, оно могло быть подготовлено при участии ряда стран с одобрения США, ожидаемая эскалация в регионе после этого события не должна привести к полномасштабной войне, заявил РИА Новости ливанский политический аналитик и публицист Али Иззеддин. "Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - это исключительно политическое убийство, которое не мотивировано военными соображениями и в организации которого участвовал ряд государств", - считает эксперт. "Согласно предварительным данным, удар был осуществлен с помощью ракеты, запущенной с территории другого государства, не в результате авианалета. Это позволяет предположить, что была проведена международная операция, организованная после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху завершил визит в США", - пояснил он. По мнению эксперта, в ходе этого визита "Нетаньяху получил "зеленый свет" на то, чтобы изменить облик Ближнего Востока". Как полагает аналитик, ответ на ликвидацию Хании будет дан по двум направлениям. На дипломатическом треке по окончании расследования обстоятельств гибели главы политбюро ХАМАС будет направлена жалоба в ООН. Второй ответ будет дан в силовой сфере, поскольку "Хания находился в Иране в качестве гостя, и масштабы ответа должны будут соответствовать масштабам атаки". "Это будет серия обмена ударами между Израилем и сопротивлением с расширением зон поражения, однако это не приведет к полномасштабной войне", - считает он. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/khamas-1963076483.html
https://ria.ru/20240731/dom-1963072499.html
https://ria.ru/20240731/abbas-1963074213.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095408_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_79a9b32799fd95f375bc9a9a0938dd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, исмаил хания, биньямин нетаньяху, ллойд остин, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, США, Иран, Исмаил Хания, Биньямин Нетаньяху, Ллойд Остин, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Убийство Хании не приведет полномасштабной войне, заявил эксперт

Аналитик Иззеддин: убийство главы ХАМАС могло быть подготовлено с одобрения США

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС носит исключительно политический характер, оно могло быть подготовлено при участии ряда стран с одобрения США, ожидаемая эскалация в регионе после этого события не должна привести к полномасштабной войне, заявил РИА Новости ливанский политический аналитик и публицист Али Иззеддин.
«
"Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - это исключительно политическое убийство, которое не мотивировано военными соображениями и в организации которого участвовал ряд государств", - считает эксперт.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В МИД России назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством
Вчера, 08:11
"Согласно предварительным данным, удар был осуществлен с помощью ракеты, запущенной с территории другого государства, не в результате авианалета. Это позволяет предположить, что была проведена международная операция, организованная после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху завершил визит в США", - пояснил он.
По мнению эксперта, в ходе этого визита "Нетаньяху получил "зеленый свет" на то, чтобы изменить облик Ближнего Востока".
Как полагает аналитик, ответ на ликвидацию Хании будет дан по двум направлениям. На дипломатическом треке по окончании расследования обстоятельств гибели главы политбюро ХАМАС будет направлена жалоба в ООН. Второй ответ будет дан в силовой сфере, поскольку "Хания находился в Иране в качестве гостя, и масштабы ответа должны будут соответствовать масштабам атаки".
"Это будет серия обмена ударами между Израилем и сопротивлением с расширением зон поражения, однако это не приведет к полномасштабной войне", - считает он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Белый дом осведомлен о смерти главы политбюро ХАМАС
Вчера, 07:36
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 07:50
 
В миреИзраильСШАИранИсмаил ХанияБиньямин НетаньяхуЛлойд ОстинХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала