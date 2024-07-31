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Экс-замглавы Тюменской области отрицает, что скрывался от следствия - РИА Новости, 31.07.2024
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03:49 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/eks-zamgubernator-1963060828.html
Экс-замглавы Тюменской области отрицает, что скрывался от следствия
Экс-замглавы Тюменской области отрицает, что скрывался от следствия - РИА Новости, 31.07.2024
Экс-замглавы Тюменской области отрицает, что скрывался от следствия
Бывший замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки, отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T03:49
2024-07-31T03:49
происшествия
россия
тюменская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки, отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному делу, он собирался пойти на СВО, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщали, что Вахрин пытался скрыться от следствия, а уголовное преследование бывший замгубернатора связал со своей антикоррупционной деятельностью, которой он занимался будучи на посту. "Тот факт, что он и ФИО (Гоцык - ред.) направлялись в адрес, нельзя расценивать как попытку скрыться, как это делает следствие, поскольку они не знали о факте возбуждения уголовного дела и направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции", - утверждал защитник Вахрина. Такой позиции придерживается и сам обвиняемый. Басманный райсуд арестовал Вахрина в июне. По части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит до 15 лет колонии. Под стражу заключили и предполагаемого взяткодателя - директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка. Детали уголовного дела не уточняются. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.
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происшествия, россия, тюменская область
Происшествия, Россия, Тюменская область
Экс-замглавы Тюменской области отрицает, что скрывался от следствия

Экс-замглавы Тюменской области Вахрин отрицает, что скрывался от следствия

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки, отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному делу, он собирался пойти на СВО, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщали, что Вахрин пытался скрыться от следствия, а уголовное преследование бывший замгубернатора связал со своей антикоррупционной деятельностью, которой он занимался будучи на посту.
«
"Тот факт, что он и ФИО (Гоцык - ред.) направлялись в адрес, нельзя расценивать как попытку скрыться, как это делает следствие, поскольку они не знали о факте возбуждения уголовного дела и направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции", - утверждал защитник Вахрина.
Такой позиции придерживается и сам обвиняемый.
Басманный райсуд арестовал Вахрина в июне. По части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит до 15 лет колонии. Под стражу заключили и предполагаемого взяткодателя - директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка. Детали уголовного дела не уточняются.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина
9 июня, 02:33
 
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