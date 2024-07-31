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Ефимов: к строительству по программе КРТ в Москве готовят 80 площадок - РИА Новости, 31.07.2024
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09:06 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/efimov-1963052002.html
Ефимов: к строительству по программе КРТ в Москве готовят 80 площадок
Ефимов: к строительству по программе КРТ в Москве готовят 80 площадок - РИА Новости, 31.07.2024
Ефимов: к строительству по программе КРТ в Москве готовят 80 площадок
По программе комплексного развития территорий (КРТ) во всех округах столицы идет подготовка к строительству по 80 проектам общей площадью 964 гектара, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:06
2024-07-31T09:06
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. По программе комплексного развития территорий (КРТ) во всех округах столицы идет подготовка к строительству по 80 проектам общей площадью 964 гектара, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая площадь участков, которые ожидает редевелопмент, составляет 964 гектара. Сейчас по ним готовятся проекты планировки территорий или уже осуществляется их освобождение от текущей застройки. Общие сроки реализации проектов КРТ, включая все подготовительные мероприятия, варьируются от четырех до 26 лет – в зависимости от площади и объемов строительства. В итоге будет создано около 228 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.Сообщается также, что девелоперы уже ведут строительство жилья и деловых кварталов еще на трех участках в районах Тимирязевский, Войковский и Щукино – там возведут более 785 тысяч квадратных метров недвижимости.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что после завершения подготовки территорий будет начат этап строительства нулевого цикла. Так, в рамках 80 проектов появится 21,4 миллиона квадратных метров недвижимости: до 11,9 миллиона квадратных метров жилья, из которых более 3,7 миллиона квадратных метров по реновации и для других городских нужд, а также более 9,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и промышленных объектов, уточнил Гаман.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что больше 80% проектов КРТ располагаются рядом с крупными транспортными объектами. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240730/stroitelstvo-1962928149.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: к строительству по программе КРТ в Москве готовят 80 площадок

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. По программе комплексного развития территорий (КРТ) во всех округах столицы идет подготовка к строительству по 80 проектам общей площадью 964 гектара, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Общая площадь участков, которые ожидает редевелопмент, составляет 964 гектара. Сейчас по ним готовятся проекты планировки территорий или уже осуществляется их освобождение от текущей застройки. Общие сроки реализации проектов КРТ, включая все подготовительные мероприятия, варьируются от четырех до 26 лет – в зависимости от площади и объемов строительства. В итоге будет создано около 228 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.
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Сообщается также, что девелоперы уже ведут строительство жилья и деловых кварталов еще на трех участках в районах Тимирязевский, Войковский и Щукино – там возведут более 785 тысяч квадратных метров недвижимости.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что после завершения подготовки территорий будет начат этап строительства нулевого цикла. Так, в рамках 80 проектов появится 21,4 миллиона квадратных метров недвижимости: до 11,9 миллиона квадратных метров жилья, из которых более 3,7 миллиона квадратных метров по реновации и для других городских нужд, а также более 9,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и промышленных объектов, уточнил Гаман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что больше 80% проектов КРТ располагаются рядом с крупными транспортными объектами. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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