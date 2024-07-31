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"Исламский джихад" осудил убийство главы политбюро ХАМАС

"Исламский джихад" осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

"Исламский джихад" осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Палестинское движение "Исламский джихад" считает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании военным преступлением, заявил РИА Новости член политбюро... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:39

2024-07-31T11:39

2024-07-31T11:39

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БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Палестинское движение "Исламский джихад" считает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании военным преступлением, заявил РИА Новости член политбюро "Исламского джихада" Али Абу Шахин. "Движение "Исламский джихад" осуждает убийство Исмаила Хании и расценивает это как военное преступление", - сказал он. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что решительно решительно осуждает убийство Хании и считает это опасной эскалацией.

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