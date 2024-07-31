https://ria.ru/20240731/dtp-1963227860.html

В Туле столкнулись семь автомобилей, погиб один человек

В Туле столкнулись семь автомобилей, погиб один человек - РИА Новости, 31.07.2024

В Туле столкнулись семь автомобилей, погиб один человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения семи транспортных средств на Калужском шоссе в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Управления РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:13

2024-07-31T16:13

2024-07-31T18:25

происшествия

авто

калужское шоссе

тула

тульская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963233854_19:0:1265:701_1920x0_80_0_0_dc8da40eb286afed7ad1497bd5993a84.jpg

ТУЛА, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения семи транспортных средств на Калужском шоссе в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Управления Госавтоинспекцией по региону. "Тридцать первого июля 2024 года в 13.40 по адресу: город Тула, Калужское шоссе, 60 произошло столкновение семи единиц транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, двое получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что Госавтоинспекция Тульской области призывает водителей выбирать пути объезда в связи с затруднением движения на участке, где произошло ДТП. Все причины происшествия устанавливаются.По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, размещенным на сайте МВД Медиа, одним из участников аварии оказался автомобиль УАЗ, принадлежащий медицинской службе. Именно его пассажирка, медработница 1958 года рождения, скончалась от полученных травм, а водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии. С различными телесными повреждениями госпитализировали водителя еще одного автомобиля марки Tank.

https://ria.ru/20240425/avtobus-1942262892.html

калужское шоссе

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, калужское шоссе, тула, тульская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)