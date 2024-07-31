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В Туле столкнулись семь автомобилей, погиб один человек
В Туле столкнулись семь автомобилей, погиб один человек - РИА Новости, 31.07.2024
В Туле столкнулись семь автомобилей, погиб один человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения семи транспортных средств на Калужском шоссе в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Управления РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:13
2024-07-31T16:13
2024-07-31T18:25
происшествия
авто
калужское шоссе
тула
тульская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТУЛА, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения семи транспортных средств на Калужском шоссе в Туле, сообщила журналистам пресс-служба Управления Госавтоинспекцией по региону. "Тридцать первого июля 2024 года в 13.40 по адресу: город Тула, Калужское шоссе, 60 произошло столкновение семи единиц транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, двое получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что Госавтоинспекция Тульской области призывает водителей выбирать пути объезда в связи с затруднением движения на участке, где произошло ДТП. Все причины происшествия устанавливаются.По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, размещенным на сайте МВД Медиа, одним из участников аварии оказался автомобиль УАЗ, принадлежащий медицинской службе. Именно его пассажирка, медработница 1958 года рождения, скончалась от полученных травм, а водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии. С различными телесными повреждениями госпитализировали водителя еще одного автомобиля марки Tank.
https://ria.ru/20240425/avtobus-1942262892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калужское шоссе, тула, тульская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Калужское шоссе, Тула, Тульская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Туле столкнулись семь автомобилей, погиб один человек
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Калужском шоссе в Туле