https://ria.ru/20240731/drony-1963059423.html

Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ

Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T03:02

2024-07-31T03:02

2024-07-31T03:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, огневые точки и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что беспилотники снаряжаются боеприпасами различного типа, в зависимости от боевой задачи, после чего разведчики отправляют снаряженные дроны на позиции противника. "Были цели – пехота в укрытии, окопы, огневые точки, СПГ (противотанковый гранатомет - ред.), минометы и другие цели. С каждым попаданием мы все ближе к успеху. Мы делаем все вместе. У нас все слаженно. Ребята приходят, которые после штурмов, и благодарят. Говорят, что, как только мы зажужжали, естественно, враг сразу присел, и у них появился шанс двинуться дальше", - рассказал оператор БПЛА с позывным "Оркестр".

https://ria.ru/20240730/belousov-1962966927.html

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россия, вооруженные силы украины