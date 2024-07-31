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Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:02 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/drony-1963059423.html
Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ
Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ
Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T03:02
2024-07-31T03:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, огневые точки и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что беспилотники снаряжаются боеприпасами различного типа, в зависимости от боевой задачи, после чего разведчики отправляют снаряженные дроны на позиции противника. "Были цели – пехота в укрытии, окопы, огневые точки, СПГ (противотанковый гранатомет - ред.), минометы и другие цели. С каждым попаданием мы все ближе к успеху. Мы делаем все вместе. У нас все слаженно. Ребята приходят, которые после штурмов, и благодарят. Говорят, что, как только мы зажужжали, естественно, враг сразу присел, и у них появился шанс двинуться дальше", - рассказал оператор БПЛА с позывным "Оркестр".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты и пехоту ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
FPV-дрон. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, огневые точки и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что беспилотники снаряжаются боеприпасами различного типа, в зависимости от боевой задачи, после чего разведчики отправляют снаряженные дроны на позиции противника.
"Были цели – пехота в укрытии, окопы, огневые точки, СПГ (противотанковый гранатомет - ред.), минометы и другие цели. С каждым попаданием мы все ближе к успеху. Мы делаем все вместе. У нас все слаженно. Ребята приходят, которые после штурмов, и благодарят. Говорят, что, как только мы зажужжали, естественно, враг сразу присел, и у них появился шанс двинуться дальше", - рассказал оператор БПЛА с позывным "Оркестр".
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Вчера, 16:31
 
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