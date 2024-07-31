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Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль - РИА Новости, 31.07.2024
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14:33 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/dogovor-1963190616.html
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль - РИА Новости, 31.07.2024
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль
Фактически подготовленный к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией сыграет заметную роль в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:33
2024-07-31T14:33
экономика
цены на нефть
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фактически подготовленный к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией сыграет заметную роль в развитии торгово-экономических связей, заявил в среду президент России Владимир Путин. "Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей", - сказал он во время переговоров в Кремле с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Путин отметил, что рынок ЕАЭС большой и емкий, а рынок Индонезии представляет большой интерес для России.
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экономика, цены на нефть, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, евразийский экономический союз
Экономика, Цены на нефть, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Евразийский экономический союз
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль

Путин: договор ЕАЭС и Индонезии о зоне свободной торговли сыграет заметную роль

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фактически подготовленный к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией сыграет заметную роль в развитии торгово-экономических связей, заявил в среду президент России Владимир Путин.
«
"Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей", - сказал он во время переговоров в Кремле с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.
Путин отметил, что рынок ЕАЭС большой и емкий, а рынок Индонезии представляет большой интерес для России.
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ЭкономикаЦены на нефтьИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово СубиантоЕвразийский экономический союз
 
 
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