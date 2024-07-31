https://ria.ru/20240731/dogovor-1963190616.html
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль - РИА Новости, 31.07.2024
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль
Фактически подготовленный к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией сыграет заметную роль в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:33
2024-07-31T14:33
2024-07-31T14:33
экономика
цены на нефть
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фактически подготовленный к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией сыграет заметную роль в развитии торгово-экономических связей, заявил в среду президент России Владимир Путин. "Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей", - сказал он во время переговоров в Кремле с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Путин отметил, что рынок ЕАЭС большой и емкий, а рынок Индонезии представляет большой интерес для России.
https://ria.ru/20240731/subianto-1963186564.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_264:153:1468:1056_1920x0_80_0_0_ae29e9a6b2edf382ef3f72dafc5c1ab6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, евразийский экономический союз
Экономика, Цены на нефть, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Евразийский экономический союз
Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль
Путин: договор ЕАЭС и Индонезии о зоне свободной торговли сыграет заметную роль