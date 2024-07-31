https://ria.ru/20240731/dogovor-1963190616.html

Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль

Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль - РИА Новости, 31.07.2024

Путин надеется, что договор ЕАЭС и Индонезии сыграет положительную роль

Фактически подготовленный к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией сыграет заметную роль в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:33

2024-07-31T14:33

2024-07-31T14:33

экономика

цены на нефть

индонезия

россия

владимир путин

прабово субианто

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Фактически подготовленный к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией сыграет заметную роль в развитии торгово-экономических связей, заявил в среду президент России Владимир Путин. "Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей", - сказал он во время переговоров в Кремле с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Путин отметил, что рынок ЕАЭС большой и емкий, а рынок Индонезии представляет большой интерес для России.

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индонезия

россия

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, евразийский экономический союз