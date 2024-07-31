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Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР

Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 31.07.2024

Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР

Принудительная эвакуация детей начата в шести населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщило украинское министерство... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:54

2024-07-31T14:54

2024-07-31T14:54

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Принудительная эвакуация детей начата в шести населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщило украинское министерство реинтеграции в Telegram-канале. "Из-за ситуации с безопасностью в шести населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей", - говорится в сообщении министерства. Названия населенных пунктов не указываются. По заявлению министерства, планируется вывезти 21 ребенка вместе с родителями или иными законными представителями.

https://ria.ru/20240731/territorii-1963160743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, донецкая область, вооруженные силы украины