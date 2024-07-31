Рейтинг@Mail.ru
Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/deti-1963202478.html
Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР
Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 31.07.2024
Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР
Принудительная эвакуация детей начата в шести населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщило украинское министерство... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:54
2024-07-31T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецкая область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Принудительная эвакуация детей начата в шести населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщило украинское министерство реинтеграции в Telegram-канале. "Из-за ситуации с безопасностью в шести населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей", - говорится в сообщении министерства. Названия населенных пунктов не указываются. По заявлению министерства, планируется вывезти 21 ребенка вместе с родителями или иными законными представителями.
https://ria.ru/20240731/territorii-1963160743.html
украина
донецкая народная республика
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, донецкая область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Вооруженные силы Украины
Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР

В шести подконтрольных ВСУ населенных пунктах ДНР принудительно эвакуируют детей

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Принудительная эвакуация детей начата в шести населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщило украинское министерство реинтеграции в Telegram-канале.
"Из-за ситуации с безопасностью в шести населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей", - говорится в сообщении министерства.
Названия населенных пунктов не указываются. По заявлению министерства, планируется вывезти 21 ребенка вместе с родителями или иными законными представителями.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала