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Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР
Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 31.07.2024
Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР
Принудительная эвакуация детей начата в шести населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщило украинское министерство... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:54
2024-07-31T14:54
2024-07-31T14:54
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Принудительная эвакуация детей начата в шести населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, сообщило украинское министерство реинтеграции в Telegram-канале. "Из-за ситуации с безопасностью в шести населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей", - говорится в сообщении министерства. Названия населенных пунктов не указываются. По заявлению министерства, планируется вывезти 21 ребенка вместе с родителями или иными законными представителями.
https://ria.ru/20240731/territorii-1963160743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина эвакуирует детей из подконтрольных ВСУ населенных пунктов ДНР
В шести подконтрольных ВСУ населенных пунктах ДНР принудительно эвакуируют детей