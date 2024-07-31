https://ria.ru/20240731/demonstranty-1963314614.html

Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане

Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане - РИА Новости, 31.07.2024

Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане

Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:48

2024-07-31T22:48

2024-07-31T22:48

в мире

батман

тегеран (город)

диярбакыр

исмаил хания

хамас

mcdonald's corporation

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СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция применила водометы и провела задержания, пишет местное издание Batman Gazetesi. По данным газеты, в городе проходила акция в память об убитом в Тегеране главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании. "Часть демонстрантов отделилась от основной группы и разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King в двух торговых центрах", - пишет газета. "Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности", - сообщила газета. На опубликованной газетой видеозаписи десятки мужчин громят кафе, переворачивая столы и стулья и пытаясь разбить стекла, в то время как в кофейне прячутся люди. Сразу после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года в турецких сегментах соцсетей появились призывы бойкотировать продукцию компании Coca-Cola и ее брендов, также призывы коснулись ресторанов McDonald's и кофеен Starbucks. Нападения на кафе происходят время от времени, в частности, в июне следствие было начато в отношении 16 граждан, ворвавшихся в два кафе в городе Диярбакыр и выкрикивавших лозунги в пользу бойкота поддерживающих Израиль заведений.

https://ria.ru/20240731/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240704/protestuyuschie-1957247159.html

батман

тегеран (город)

диярбакыр

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, батман, тегеран (город), диярбакыр, исмаил хания, хамас, mcdonald's corporation