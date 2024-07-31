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Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане - РИА Новости, 31.07.2024
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22:48 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/demonstranty-1963314614.html
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане - РИА Новости, 31.07.2024
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане
Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:48
2024-07-31T22:48
в мире
батман
тегеран (город)
диярбакыр
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СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция применила водометы и провела задержания, пишет местное издание Batman Gazetesi. По данным газеты, в городе проходила акция в память об убитом в Тегеране главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании. "Часть демонстрантов отделилась от основной группы и разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King в двух торговых центрах", - пишет газета. "Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности", - сообщила газета. На опубликованной газетой видеозаписи десятки мужчин громят кафе, переворачивая столы и стулья и пытаясь разбить стекла, в то время как в кофейне прячутся люди. Сразу после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года в турецких сегментах соцсетей появились призывы бойкотировать продукцию компании Coca-Cola и ее брендов, также призывы коснулись ресторанов McDonald's и кофеен Starbucks. Нападения на кафе происходят время от времени, в частности, в июне следствие было начато в отношении 16 граждан, ворвавшихся в два кафе в городе Диярбакыр и выкрикивавших лозунги в пользу бойкота поддерживающих Израиль заведений.
https://ria.ru/20240731/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240704/protestuyuschie-1957247159.html
батман
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в мире, батман, тегеран (город), диярбакыр, исмаил хания, хамас, mcdonald's corporation
В мире, Батман, Тегеран (город), Диярбакыр, Исмаил Хания, ХАМАС, McDonald's Corporation
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане

Batman Gazetesi: в турецком Батмане активисты разгромили Starbucks и Burger King

© AP Photo / Francisco SecoТолпа с Палестинскими флагами в Турции
Толпа с Палестинскими флагами в Турции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Толпа с Палестинскими флагами в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция применила водометы и провела задержания, пишет местное издание Batman Gazetesi.
По данным газеты, в городе проходила акция в память об убитом в Тегеране главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании.
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"Часть демонстрантов отделилась от основной группы и разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King в двух торговых центрах", - пишет газета.
"Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности", - сообщила газета.
На опубликованной газетой видеозаписи десятки мужчин громят кафе, переворачивая столы и стулья и пытаясь разбить стекла, в то время как в кофейне прячутся люди.
Сразу после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года в турецких сегментах соцсетей появились призывы бойкотировать продукцию компании Coca-Cola и ее брендов, также призывы коснулись ресторанов McDonald's и кофеен Starbucks. Нападения на кафе происходят время от времени, в частности, в июне следствие было начато в отношении 16 граждан, ворвавшихся в два кафе в городе Диярбакыр и выкрикивавших лозунги в пользу бойкота поддерживающих Израиль заведений.
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