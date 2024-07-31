https://ria.ru/20240731/demonstranty-1963314614.html
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане - РИА Новости, 31.07.2024
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане
Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:48
2024-07-31T22:48
2024-07-31T22:48
в мире
батман
тегеран (город)
диярбакыр
исмаил хания
хамас
mcdonald's corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908776713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0adadd93272f955c0b2b6ece0c1e2aa5.jpg
СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция применила водометы и провела задержания, пишет местное издание Batman Gazetesi. По данным газеты, в городе проходила акция в память об убитом в Тегеране главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании. "Часть демонстрантов отделилась от основной группы и разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King в двух торговых центрах", - пишет газета. "Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности", - сообщила газета. На опубликованной газетой видеозаписи десятки мужчин громят кафе, переворачивая столы и стулья и пытаясь разбить стекла, в то время как в кофейне прячутся люди. Сразу после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года в турецких сегментах соцсетей появились призывы бойкотировать продукцию компании Coca-Cola и ее брендов, также призывы коснулись ресторанов McDonald's и кофеен Starbucks. Нападения на кафе происходят время от времени, в частности, в июне следствие было начато в отношении 16 граждан, ворвавшихся в два кафе в городе Диярбакыр и выкрикивавших лозунги в пользу бойкота поддерживающих Израиль заведений.
https://ria.ru/20240731/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240704/protestuyuschie-1957247159.html
батман
тегеран (город)
диярбакыр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908776713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd434e203ca349c51ae8a80220b42ae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, батман, тегеран (город), диярбакыр, исмаил хания, хамас, mcdonald's corporation
В мире, Батман, Тегеран (город), Диярбакыр, Исмаил Хания, ХАМАС, McDonald's Corporation
Пропалестинские демонстранты разгромили кафе Starbucks в турецком Батмане
Batman Gazetesi: в турецком Батмане активисты разгромили Starbucks и Burger King
СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Группа пропалестински настроенных демонстрантов разгромила в турецком городе Батман на востоке страны кофейню Starbucks и ресторан Burger King, полиция применила водометы и провела задержания, пишет местное издание Batman Gazetesi.
По данным газеты, в городе проходила акция в память об убитом в Тегеране
главе политбюро ХАМАС Исмаиле Хании
.
"Часть демонстрантов отделилась от основной группы и разгромила кофейню Starbucks и ресторан Burger King в двух торговых центрах", - пишет газета.
"Полиция применила водометы, так как толпа, несмотря на предупреждения, не хотела расходиться. Задержанных доставили в провинциальное управление полиции, вокруг кафе предприняты меры безопасности", - сообщила газета.
На опубликованной газетой видеозаписи десятки мужчин громят кафе, переворачивая столы и стулья и пытаясь разбить стекла, в то время как в кофейне прячутся люди.
Сразу после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года в турецких сегментах соцсетей появились призывы бойкотировать продукцию компании Coca-Cola и ее брендов, также призывы коснулись ресторанов McDonald's
и кофеен Starbucks. Нападения на кафе происходят время от времени, в частности, в июне следствие было начато в отношении 16 граждан, ворвавшихся в два кафе в городе Диярбакыр
и выкрикивавших лозунги в пользу бойкота поддерживающих Израиль
заведений.