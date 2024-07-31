https://ria.ru/20240731/dagdelen--1963156828.html

"Саморазрушительная война". В Германии сделали заявление о России

"Саморазрушительная война". В Германии сделали заявление о России - РИА Новости, 31.07.2024

"Саморазрушительная война". В Германии сделали заявление о России

Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией, такое мнение выразила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:42

2024-07-31T12:42

2024-07-31T12:42

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией, такое мнение выразила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X."В третьем квартале, конечно, Россия "точно потерпит крах", как об этом объявляла министр иностранных дел Бербок в феврале 2022 года, говоря о целях санкций. Когда же закончится эта безумная, эта саморазрушительная экономическая война?" — написала политик, комментируя новость о сокращении ВВП Германии во втором квартале этого года.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 июля заявил, что Россия адаптировалась к санкциям и демонстрирует экономическую и общественную гибкость.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.

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