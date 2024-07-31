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Число погибших при израильском ударе по Бейруту достигло трех

Число погибших при израильском ударе по Бейруту достигло трех - РИА Новости, 31.07.2024

Число погибших при израильском ударе по Бейруту достигло трех

Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута достигло трех, в их числе женщина и двое детей, ранены по меньшей мере РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:59

2024-07-31T00:59

2024-07-31T00:59

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бейрут

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута достигло трех, в их числе женщина и двое детей, ранены по меньшей мере 74 человека, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на заявление минздрава страны. Ранее ливанское государственное новостное агентство NNA передавало со ссылкой на заявление минздрава страны о гибели женщины и ранении не менее 68 мирных жителей в результате удара. "Министерство здравоохранения опубликовало заявление с новыми... данными о числе жертв израильской агрессии против южного пригорода Бейрута. Агрессия привела к гибели трех человек - женщины, девочки и мальчика... Количество раненых достигло 74", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что большинству раненых была оказана медицинская помощь, при этом в критическом состоянии находятся пятеро пострадавших. Отмечается, что опубликованные данные не окончательные. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240730/izrail-1963018265.html

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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году