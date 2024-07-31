https://ria.ru/20240731/brovary-1963069057.html

Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах

Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах - РИА Новости, 31.07.2024

Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах

Удар был нанесен ночью по пункту расположения ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:51

2024-07-31T06:51

2024-07-31T06:51

специальная военная операция на украине

бровары

киевская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по пункту расположения ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 00.00 Бровары, Киевская область, прилет в располагу (пункт расположения ВСУ - ред.)", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html

бровары

киевская область

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бровары, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины