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Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:51 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/brovary-1963069057.html
Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах
Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах
Удар был нанесен ночью по пункту расположения ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:51
2024-07-31T06:51
специальная военная операция на украине
бровары
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по пункту расположения ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 00.00 Бровары, Киевская область, прилет в располагу (пункт расположения ВСУ - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240725/podpole-1961857409.html
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бровары, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бровары, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах

Лебедев: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах под Киевом

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по пункту расположения ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 00.00 Бровары, Киевская область, прилет в располагу (пункт расположения ВСУ - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеБроварыКиевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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