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Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах
Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах
Удар был нанесен ночью по пункту расположения ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:51
2024-07-31T06:51
2024-07-31T06:51
специальная военная операция на украине
бровары
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по пункту расположения ВСУ в городе Бровары Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 00.00 Бровары, Киевская область, прилет в располагу (пункт расположения ВСУ - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
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бровары, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бровары, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах
Лебедев: пункт расположения ВСУ попал под удар в Броварах под Киевом