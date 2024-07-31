https://ria.ru/20240731/borispol-1963058532.html
СМИ: в Борисполе и Броварах Киевской области прогремели взрывы
СМИ: в Борисполе и Броварах Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Борисполе и Броварах Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городах Борисполь и Бровары в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:45
2024-07-31T02:45
2024-07-31T02:45
специальная военная операция на украине
борисполь
бровары
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Борисполь и Бровары в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Броварах и Борисполе звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала со ссылкой на мониторинговые каналы. В Киевской области с 22.56 вторника звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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борисполь, бровары, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Борисполь, Бровары, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Борисполе и Броварах Киевской области прогремели взрывы
ТСН: в Борисполе и Броварах Киевской области на фоне тревоги прогремели взрывы