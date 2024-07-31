https://ria.ru/20240731/borispol-1963058532.html

СМИ: в Борисполе и Броварах Киевской области прогремели взрывы

СМИ: в Борисполе и Броварах Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ: в Борисполе и Броварах Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городах Борисполь и Бровары в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:45

2024-07-31T02:45

2024-07-31T02:45

специальная военная операция на украине

борисполь

бровары

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Борисполь и Бровары в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Броварах и Борисполе звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала со ссылкой на мониторинговые каналы. В Киевской области с 22.56 вторника звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240731/vzryvy-1963053842.html

борисполь

бровары

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борисполь, бровары, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины