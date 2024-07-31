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США приостановили выделение помощи Грузии - РИА Новости, 31.07.2024
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16:36 31.07.2024 (обновлено: 18:26 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/blinken-1963234432.html
США приостановили выделение помощи Грузии
США приостановили выделение помощи Грузии - РИА Новости, 31.07.2024
США приостановили выделение помощи Грузии
США приостанавливают выделение почти 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи Грузии, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:36
2024-07-31T18:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США приостанавливают выделение почти 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи Грузии, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление распространил Госдеп."После антидемократических действий правительства Грузии я объявил о проведении всеобъемлющего пересмотра двустороннего сотрудничества межу США и Грузией. В результате этого пересмотра США приостанавливают оказание помощи на сумму свыше 95 миллионов долларов, которая направлена на поддержку грузинского правительства", — сказал глава американской дипломатии.По словам Блинкена, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее сегодня заявил, что в перезагрузке грузинско-американских отношений главную роль должны сыграть Соединенные Штаты. Заявления американских чиновников он назвал шантажом.В середине мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтон может наложить персональные санкции на руководство Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. О'Брайен добавил, что американская сторона также может прекратить выделение финансовой помощи, если США будут рассматриваться властями Грузии как противник.Принятый в Грузии "Закон о прозрачности иностранного влияния" подвергся критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне отложили на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией.Власти Грузии, в свою очередь, неоднократно заявляли о необходимости перезагрузить отношения между странами.
https://ria.ru/20240724/kritika-1961736923.html
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958546937.html
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в мире, сша, евросоюз, грузия, нато
В мире, США, Евросоюз, Грузия, НАТО
США приостановили выделение помощи Грузии

Блинкен: США считают действия Грузии несовместимыми с членством в НАТО и ЕС

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США приостанавливают выделение почти 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи Грузии, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление распространил Госдеп.
"После антидемократических действий правительства Грузии я объявил о проведении всеобъемлющего пересмотра двустороннего сотрудничества межу США и Грузией. В результате этого пересмотра США приостанавливают оказание помощи на сумму свыше 95 миллионов долларов, которая направлена на поддержку грузинского правительства", — сказал глава американской дипломатии.
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Премьер Грузии прокомментировал критику Палаты представителей США
24 июля, 15:36
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее сегодня заявил, что в перезагрузке грузинско-американских отношений главную роль должны сыграть Соединенные Штаты. Заявления американских чиновников он назвал шантажом.
В середине мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтон может наложить персональные санкции на руководство Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. О'Брайен добавил, что американская сторона также может прекратить выделение финансовой помощи, если США будут рассматриваться властями Грузии как противник.
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Принятый в Грузии "Закон о прозрачности иностранного влияния" подвергся критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне отложили на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией.
Власти Грузии, в свою очередь, неоднократно заявляли о необходимости перезагрузить отношения между странами.
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