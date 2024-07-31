https://ria.ru/20240731/blinken-1963234432.html

США приостановили выделение помощи Грузии

США приостановили выделение помощи Грузии - РИА Новости, 31.07.2024

США приостановили выделение помощи Грузии

США приостанавливают выделение почти 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи Грузии, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:36

2024-07-31T16:36

2024-07-31T18:26

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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США приостанавливают выделение почти 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи Грузии, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление распространил Госдеп."После антидемократических действий правительства Грузии я объявил о проведении всеобъемлющего пересмотра двустороннего сотрудничества межу США и Грузией. В результате этого пересмотра США приостанавливают оказание помощи на сумму свыше 95 миллионов долларов, которая направлена на поддержку грузинского правительства", — сказал глава американской дипломатии.По словам Блинкена, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее сегодня заявил, что в перезагрузке грузинско-американских отношений главную роль должны сыграть Соединенные Штаты. Заявления американских чиновников он назвал шантажом.В середине мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтон может наложить персональные санкции на руководство Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. О'Брайен добавил, что американская сторона также может прекратить выделение финансовой помощи, если США будут рассматриваться властями Грузии как противник.Принятый в Грузии "Закон о прозрачности иностранного влияния" подвергся критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне отложили на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией.Власти Грузии, в свою очередь, неоднократно заявляли о необходимости перезагрузить отношения между странами.

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https://ria.ru/20240709/gruziya-1958546937.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, евросоюз, грузия, нато