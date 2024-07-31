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США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС

США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к ней, сообщает сингапурский... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:42

2024-07-31T13:42

2024-07-31T13:52

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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энтони блинкен

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к ней, сообщает сингапурский телеканал CNA.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Блинкен заявил, что США "не знали и не были причастны" к убийству одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в сообщении.Госсекретарь США также заявил телеканалу, что "пока сложно сказать", повлияет ли убийство Хании на конфликт с Израилем, но США будут добиваться прекращения огня.ХАМАС возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html

https://rsport.ria.ru/20240731/bezopasnost-1963169265.html

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