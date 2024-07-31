Рейтинг@Mail.ru
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 31.07.2024 (обновлено: 13:52 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/blinken-1963173298.html
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к ней, сообщает сингапурский... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:42
2024-07-31T13:52
в мире
сша
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
израиль
иран
исмаил хания
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095430_0:51:3183:1841_1920x0_80_0_0_a043e93dc761b5554eb8c7c5493cdb66.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к ней, сообщает сингапурский телеканал CNA.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране."Блинкен заявил, что США "не знали и не были причастны" к убийству одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в сообщении.Госсекретарь США также заявил телеканалу, что "пока сложно сказать", повлияет ли убийство Хании на конфликт с Израилем, но США будут добиваться прекращения огня.ХАМАС возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/iran-1963083569.html
https://rsport.ria.ru/20240731/bezopasnost-1963169265.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095430_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9a7c77918a724746b1a6fe3e8f6222b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, израиль, иран, исмаил хания, энтони блинкен, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Израиль, Иран, Исмаил Хания, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Министерство обороны США
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС

Блинкен: США не знали о готовящейся атаке на Ханию и не причастны к ней

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к ней, сообщает сингапурский телеканал CNA.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ракету, убившую главу политбюро ХАМАС, запускали не из Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 09:15
«
"Блинкен заявил, что США "не знали и не были причастны" к убийству одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании", - говорится в сообщении.
Госсекретарь США также заявил телеканалу, что "пока сложно сказать", повлияет ли убийство Хании на конфликт с Израилем, но США будут добиваться прекращения огня.
ХАМАС возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Олимпиада 2024 в Париже - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
МОК оценил уровень безопасности на Играх после гибели главы политбюро ХАМАС
Вчера, 13:26
 
В миреСШАХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИзраильИранИсмаил ХанияЭнтони БлинкенЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала