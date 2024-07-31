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Армия США прекратила платить зарплату заключенному в России солдату Блэку - РИА Новости, 31.07.2024
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05:15 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/blek-1963064617.html
Армия США прекратила платить зарплату заключенному в России солдату Блэку
Армия США прекратила платить зарплату заключенному в России солдату Блэку - РИА Новости, 31.07.2024
Армия США прекратила платить зарплату заключенному в России солдату Блэку
Армия США заявила, что прекратила выплату заработной платы и пособий американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке за угрозу убийством и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:15
2024-07-31T05:15
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Армия США заявила, что прекратила выплату заработной платы и пособий американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, а также может привлечь его к ответственности, если он вернется в Соединенные Штаты. Суд назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. "Когда Блэк вернется в Соединенные Штаты, вероятно, будут последствия... В мае военные решили прекратить выплату Блэку зарплаты и жилищных пособий", - сообщил агентству Рейтер представитель армии. По словам армии, Блэк теперь находится в статусе "ограниченной гражданской власти", и военные США не предоставят ему какого-либо специального военного советника. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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владивосток, сша, южная корея, пентагон
Владивосток, США, Южная Корея, Пентагон
Армия США прекратила платить зарплату заключенному в России солдату Блэку

Reuters: армия США прекратила выплаты заключенному в России солдату Блэку

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Армия США заявила, что прекратила выплату заработной платы и пособий американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, а также может привлечь его к ответственности, если он вернется в Соединенные Штаты.
Суд назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.
«
"Когда Блэк вернется в Соединенные Штаты, вероятно, будут последствия... В мае военные решили прекратить выплату Блэку зарплаты и жилищных пособий", - сообщил агентству Рейтер представитель армии.
По словам армии, Блэк теперь находится в статусе "ограниченной гражданской власти", и военные США не предоставят ему какого-либо специального военного советника.
Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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