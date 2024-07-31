https://ria.ru/20240731/bezrabotitsa-1963277970.html

Безработица в России снизилась до исторического минимума

Безработица в России снизилась до исторического минимума - РИА Новости, 31.07.2024

Безработица в России снизилась до исторического минимума

Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:04

2024-07-31T19:04

2024-07-31T19:59

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%, следует из данных Росстата. "В июне 2024 года 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2024 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе. Предыдущий исторический минимум в 2,6% зафиксировали в апреле этого года. На этом же уровне она была в мае. При этом если в последний весенний месяц общая численность безработных в России составляла два миллиона пять тысяч человек, то в июне она снизилась до 1,86 миллиона. Как отметил Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня в органах службы занятости населения состояли на учете 400 тысяч человек, все они имели статус безработных. При этом 300 тысяч из них получали соответствующее пособие.Росстат при изучении этого вопроса использует методологию Международной организации труда. Согласно ей, безработными считаются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2024 года составила 76,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20240710/putin-1958781834.html

https://ria.ru/20240731/bezrabotnye-1599982658.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество