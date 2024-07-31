Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до четырех
Al Mayadeen: число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до четырех
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута выросло до четырех, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление минздрава страны.
Ранее ливанский телеканал Al Jadeed сообщал со ссылкой на данные минздрава, что в результате удара погибли три человека, 74 пострадали.
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"Министерство здравоохранения Ливана: четыре человека погибли, включая двух детей, 74 ранены, поиск пропавших без вести продолжается", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.