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В России продлили запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 31.07.2024
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10:30 31.07.2024 (обновлено: 12:41 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/benzin-1963100499.html
В России продлили запрет на экспорт бензина
В России продлили запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 31.07.2024
В России продлили запрет на экспорт бензина
Эмбарго на экспорт бензина продлят до конца октября, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:30
2024-07-31T12:41
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Эмбарго на экспорт бензина продлят до конца октября, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.&quot;Принято принципиальное решение на сентябрь — октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина&quot;, — сказал чиновник.Ситуация не требует вводить запрет на экспорт дизельного топлива, но власти будут работать над ограничениями для возможностей вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.В целом обстановку с производством топлива первый замглавы Минэнерго назвал стабильной. Сейчас ведомство ожидает окончания ремонта на двух нефтеперерабатывающих заводах, заточенных под выпуск бензина Аи-95.Сорокин отметил, что нефтяным компаниям удается выполнять рекомендации правительства по увеличению запасов топлива и сейчас они выше средних исторических уровней.Правительство с 1 марта ввело запрет на полгода на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, но в конце мая запрет временно сняли. С 1 августа эмбарго возобновится.Как сообщал вице-премьер Александр Новак, Минэнерго вместе с компаниями работает над увеличением объемов производства и наращиванием загрузки НПЗ.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В России продлили запрет на экспорт бензина

Минэнерго продлило запрет экспорта бензина из России на сентябрь — октябрь

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал
Нефтеналивной терминал - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтеналивной терминал. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Эмбарго на экспорт бензина продлят до конца октября, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.
«

"Принято принципиальное решение на сентябрь — октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться. Это касается бензина", — сказал чиновник.

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Ситуация не требует вводить запрет на экспорт дизельного топлива, но власти будут работать над ограничениями для возможностей вывоза непроизводителями, добавил Сорокин.
В целом обстановку с производством топлива первый замглавы Минэнерго назвал стабильной. Сейчас ведомство ожидает окончания ремонта на двух нефтеперерабатывающих заводах, заточенных под выпуск бензина Аи-95.
Сорокин отметил, что нефтяным компаниям удается выполнять рекомендации правительства по увеличению запасов топлива и сейчас они выше средних исторических уровней.
Правительство с 1 марта ввело запрет на полгода на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, но в конце мая запрет временно сняли. С 1 августа эмбарго возобновится.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, Минэнерго вместе с компаниями работает над увеличением объемов производства и наращиванием загрузки НПЗ.
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