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Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек

Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек - РИА Новости, 31.07.2024

Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек

Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:09

2024-07-31T15:09

2024-07-31T15:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского конфликта, превысило 200 человек, заявил генеральный комиссар организации Филиппе Лаззарини. "Мы достигли трагической и катастрофической отметки, которую, как я надеялся, мы никогда не пересечем. С начала войны в октябре 2023 года мы потеряли 202 коллег из БАПОР, все убиты в Газе. Да упокоятся они с миром", - приводит слова Лаззарини сайт организации. Глава БАПОР выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что в секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240731/izrail-1963161445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, москва, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году