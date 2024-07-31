Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек
Число погибших с начала конфликта в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского конфликта, превысило 200 человек, заявил генеральный комиссар организации Филиппе Лаззарини.
"Мы достигли трагической и катастрофической отметки, которую, как я надеялся, мы никогда не пересечем. С начала войны в октябре 2023 года мы потеряли 202 коллег из БАПОР, все убиты в Газе. Да упокоятся они с миром", - приводит слова Лаззарини сайт организации.
Глава БАПОР выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что в секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.