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Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек - РИА Новости, 31.07.2024
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15:09 31.07.2024 (обновлено: 15:10 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/bapor-1963208155.html
Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек
Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек - РИА Новости, 31.07.2024
Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек
Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:09
2024-07-31T15:10
в мире
израиль
россия
москва
оон
бапор
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского конфликта, превысило 200 человек, заявил генеральный комиссар организации Филиппе Лаззарини. "Мы достигли трагической и катастрофической отметки, которую, как я надеялся, мы никогда не пересечем. С начала войны в октябре 2023 года мы потеряли 202 коллег из БАПОР, все убиты в Газе. Да упокоятся они с миром", - приводит слова Лаззарини сайт организации. Глава БАПОР выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что в секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240731/izrail-1963161445.html
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в мире, израиль, россия, москва, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ООН, БАПОР, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек

Число погибших с начала конфликта в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского конфликта, превысило 200 человек, заявил генеральный комиссар организации Филиппе Лаззарини.
"Мы достигли трагической и катастрофической отметки, которую, как я надеялся, мы никогда не пересечем. С начала войны в октябре 2023 года мы потеряли 202 коллег из БАПОР, все убиты в Газе. Да упокоятся они с миром", - приводит слова Лаззарини сайт организации.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Министр обороны Израиля заявил о готовности к любому развитию событий
Вчера, 12:56
Глава БАПОР выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что в секторе Газа потери сотрудников ООН в ходе конфликта стали самыми крупными со времен создания организации в 1945 году.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 90 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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В миреИзраильРоссияМоскваООНБАПОРХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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