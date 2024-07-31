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Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России - РИА Новости, 31.07.2024
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13:50 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/banki-1963175157.html
Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России
Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России - РИА Новости, 31.07.2024
Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России
Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:50
2024-07-31T13:50
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного. Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, сказано в пояснительной записке. Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных стран не прописаны, пояснял на прошлой неделе глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Один банк – один филиал Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка. Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей. Права и запреты Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений. Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с физлицами, в том числе ИП, иностранный банк через свой филиал в РФ сможет осуществлять лишь куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах (но по безналу - лишь для переводов без открытия банковских счетов), а также переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов). Филиалам будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования, касающиеся исполнения обязательств в денежной форме. Помимо этого, филиалы смогут предоставлять в аренду физлицам и юрлицам спецпомещения или сейфы в них для хранения документов и ценностей. Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц. Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; и на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога, либо полученного в качестве отступного.
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в России

Иностранным банкам разрешили открывать не более одного филиала в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России, но не более одного.
Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, сказано в пояснительной записке.
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Один банк – один филиал

Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов.
Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка.
Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей.
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Права и запреты

Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений.
Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с физлицами, в том числе ИП, иностранный банк через свой филиал в РФ сможет осуществлять лишь куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах (но по безналу - лишь для переводов без открытия банковских счетов), а также переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов).
Филиалам будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования, касающиеся исполнения обязательств в денежной форме. Помимо этого, филиалы смогут предоставлять в аренду физлицам и юрлицам спецпомещения или сейфы в них для хранения документов и ценностей.
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Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц.
Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Эти ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; и на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога, либо полученного в качестве отступного.
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ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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