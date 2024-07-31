https://ria.ru/20240731/bajden-1963062006.html

Байден может стать рекордсменом по наращиванию госдолга

Байден может стать рекордсменом по наращиванию госдолга - РИА Новости, 31.07.2024

Байден может стать рекордсменом по наращиванию госдолга

Президент США Джо Байден по итогам своего четырехлетнего срока может стать рекордсменом по наращиванию госдолга среди всех американских лидеров - задолженность... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:05

2024-07-31T04:05

2024-07-31T04:05

сша

джо байден

дональд трамп

барак обама

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам своего четырехлетнего срока может стать рекордсменом по наращиванию госдолга среди всех американских лидеров - задолженность может вырасти на максимальные 8,6 триллиона долларов и достигнуть 36,3 триллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американского минфина. При Байдене на текущий момент задолженность США выросла на 7,3 триллиона долларов, в конце июля впервые превысив 35 триллионов долларов. Ежедневно с января 2021 по конец июля 2024 года американский госдолг увеличивался на 0,026% в день, хотя с начала текущего года средние темпы роста немного замедлились - до 0,02%. Если такие темпы прироста сохранятся, то к концу президентского срока Байдена обязательства Штатов вырастут еще на 1,3 триллиона долларов и достигнут 36,3 триллиона долларов. Таким образом, за один срок Байдена госдолг может вырасти на рекордные 8,6 триллиона долларов. До этого лидером был предыдущий американский президент Дональд Трамп, при котором госдолг увеличился примерно на 7,8 триллиона долларов. При этом более половины прироста - почти 4,6 триллиона долларов - пришлась на коронавирусный 2020 год. Третий результат у Барака Обамы, за его первый президентский срок американская задолженность увеличилась на 5,7 триллиона долларов. Самый скромный прирост американской государственной задолженности в этом веке был при президенте Джордже Буше-младшем: во время его первого срока прирост составил всего 1,9 триллиона долларов, а во время второго - уже 3,1 триллиона. Последним президентом США, которому за время своего нахождения у власти удалось уменьшить госдолг страны, стал Калвин Кулидж. Он был президентом в 1923-1929 годах, и за это время задолженность правительства США уменьшилась почти на треть, или на 5,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240513/katastrofa-1945727406.html

https://radiosputnik.ru/20240730/gosdolg-1962915126.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, дональд трамп, барак обама, в мире