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В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП - РИА Новости, 31.07.2024
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https://ria.ru/20240731/avariya-1963297938.html
В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП
В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП - РИА Новости, 31.07.2024
В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП
Последствия аварии на высоковольтной линии в Абхазии, из-за которой западная часть республики была обесточена, устранены, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:19
2024-07-31T20:19
происшествия
жкх
абхазия
гагра
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СУХУМ, 31 июл - РИА Новости. Последствия аварии на высоковольтной линии в Абхазии, из-за которой западная часть республики была обесточена, устранены, сообщила в среду пресс-служба "Черноморэнерго". На протяжении более чем четырнадцати часов вся западная часть Абхазии оставалась без света из-за аварии на высоковольтной линии. Не было света в Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум. Авария произошла из-за удара молнии в линию электропередачи. "Работы по ликвидации аварии на ВЛ Очамчыра 220 кВ завершены. Ремонт траверса и монтаж провода на опоре произведены. Информация передана в диспетчерскую для подачи напряжения", - сообщает пресс-служба энергокомпании.
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
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происшествия, жкх, абхазия, гагра, пицунда
Происшествия, ЖКХ, Абхазия, Гагра, Пицунда
В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП

"Черноморэнерго": в Абхазии устранили последствия аварии на высоковольтной линии

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные электролинии
Высоковольтные электролинии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные электролинии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 31 июл - РИА Новости. Последствия аварии на высоковольтной линии в Абхазии, из-за которой западная часть республики была обесточена, устранены, сообщила в среду пресс-служба "Черноморэнерго".
На протяжении более чем четырнадцати часов вся западная часть Абхазии оставалась без света из-за аварии на высоковольтной линии. Не было света в Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум. Авария произошла из-за удара молнии в линию электропередачи.
«
"Работы по ликвидации аварии на ВЛ Очамчыра 220 кВ завершены. Ремонт траверса и монтаж провода на опоре произведены. Информация передана в диспетчерскую для подачи напряжения", - сообщает пресс-служба энергокомпании.
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Более 50 тысяч жителей Керчи и окрестностей остались без света из-за аварии
30 июля, 18:28
 
ПроисшествияЖКХАбхазияГаграПицунда
 
 
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