https://ria.ru/20240731/avariya-1963297938.html

В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП

В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП - РИА Новости, 31.07.2024

В Абхазии устранили последствия аварии на ЛЭП

Последствия аварии на высоковольтной линии в Абхазии, из-за которой западная часть республики была обесточена, устранены, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T20:19

2024-07-31T20:19

2024-07-31T20:19

происшествия

жкх

абхазия

гагра

пицунда

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СУХУМ, 31 июл - РИА Новости. Последствия аварии на высоковольтной линии в Абхазии, из-за которой западная часть республики была обесточена, устранены, сообщила в среду пресс-служба "Черноморэнерго". На протяжении более чем четырнадцати часов вся западная часть Абхазии оставалась без света из-за аварии на высоковольтной линии. Не было света в Гагре, Новом Афоне, Пицунде и части города Сухум. Авария произошла из-за удара молнии в линию электропередачи. "Работы по ликвидации аварии на ВЛ Очамчыра 220 кВ завершены. Ремонт траверса и монтаж провода на опоре произведены. Информация передана в диспетчерскую для подачи напряжения", - сообщает пресс-служба энергокомпании.

https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html

абхазия

гагра

пицунда

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, абхазия, гагра, пицунда