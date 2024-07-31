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Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки - РИА Новости, 31.07.2024
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15:44 31.07.2024
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Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки
Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки - РИА Новости, 31.07.2024
Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Юрия Зуйкова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:44
2024-07-31T15:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Юрия Зуйкова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Зуйкова Юрия Александровича", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что адвокату предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, статья УК предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе суда со ссылкой на следствие уточнили, что "Зуйков передал третьему лицу взятку в виде денег за общее покровительство по службе, при заключении государственных контрактов на выполнение работ, а также дальнейшее беспрепятственное их исполнение и оплату".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки

Суд отправил под домашний арест адвоката Юрия Зуйкова по обвинению в даче взятки

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Юрия Зуйкова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Зуйкова Юрия Александровича", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что адвокату предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, статья УК предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
В пресс-службе суда со ссылкой на следствие уточнили, что "Зуйков передал третьему лицу взятку в виде денег за общее покровительство по службе, при заключении государственных контрактов на выполнение работ, а также дальнейшее беспрепятственное их исполнение и оплату".
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