https://ria.ru/20240731/arest-1963218593.html

Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки

Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки - РИА Новости, 31.07.2024

Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Юрия Зуйкова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:44

2024-07-31T15:44

2024-07-31T15:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Юрия Зуйкова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Зуйкова Юрия Александровича", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что адвокату предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере, статья УК предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе суда со ссылкой на следствие уточнили, что "Зуйков передал третьему лицу взятку в виде денег за общее покровительство по службе, при заключении государственных контрактов на выполнение работ, а также дальнейшее беспрепятственное их исполнение и оплату".

https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва