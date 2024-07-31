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Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка

Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка - РИА Новости, 31.07.2024

Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка

Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:14

2024-07-31T15:14

2024-07-31T15:14

происшествия

владивосток

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале. Ранее прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция установила личности участников конфликта, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. "Следователи СКР задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка на улице Ладыгина", - говорится в сообщении приморского Следкома. Отмечается, что мужчина проехал с ребенком во двор другого дома и потребовал извиниться перед своим ребенком. Ранее краевая прокуратура информировала, что мальчик не пострадал, родителям о случившемся он не рассказал.

https://ria.ru/20240701/yaroslavl-1956724005.html

владивосток

приморский край

россия

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происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия