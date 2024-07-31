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Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка
Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка - РИА Новости, 31.07.2024
Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка
Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:14
2024-07-31T15:14
2024-07-31T15:14
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале. Ранее прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция установила личности участников конфликта, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. "Следователи СКР задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка на улице Ладыгина", - говорится в сообщении приморского Следкома. Отмечается, что мужчина проехал с ребенком во двор другого дома и потребовал извиниться перед своим ребенком. Ранее краевая прокуратура информировала, что мальчик не пострадал, родителям о случившемся он не рассказал.
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происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка
Во Владивостоке задержали мужчину, увезшего повздорившего с его дочерью мальчика
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости.
Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале
.
Ранее прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция установила личности участников конфликта, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
"Следователи СКР задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка на улице Ладыгина", - говорится в сообщении приморского Следкома.
Отмечается, что мужчина проехал с ребенком во двор другого дома и потребовал извиниться перед своим ребенком.
Ранее краевая прокуратура информировала, что мальчик не пострадал, родителям о случившемся он не рассказал.