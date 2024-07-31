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Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка - РИА Новости, 31.07.2024
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15:14 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/arest-1963209824.html
Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка
Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка - РИА Новости, 31.07.2024
Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка
Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:14
2024-07-31T15:14
происшествия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале. Ранее прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция установила личности участников конфликта, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. "Следователи СКР задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка на улице Ладыгина", - говорится в сообщении приморского Следкома. Отмечается, что мужчина проехал с ребенком во двор другого дома и потребовал извиниться перед своим ребенком. Ранее краевая прокуратура информировала, что мальчик не пострадал, родителям о случившемся он не рассказал.
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владивосток
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происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Во Владивостоке задержали мужчину, который увез на машине чужого ребенка

Во Владивостоке задержали мужчину, увезшего повздорившего с его дочерью мальчика

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, задержан, сообщает СУ СК по Приморскому краю в Тelegram-канале.
Ранее прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция установила личности участников конфликта, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
"Следователи СКР задержали мужчину, подозреваемого в незаконном лишении свободы ребенка на улице Ладыгина", - говорится в сообщении приморского Следкома.
Отмечается, что мужчина проехал с ребенком во двор другого дома и потребовал извиниться перед своим ребенком.
Ранее краевая прокуратура информировала, что мальчик не пострадал, родителям о случившемся он не рассказал.
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