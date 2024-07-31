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В Анапе арестовали педофила-рецидивиста - РИА Новости, 31.07.2024
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15:13 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/anapa-1963209465.html
В Анапе арестовали педофила-рецидивиста
В Анапе арестовали педофила-рецидивиста - РИА Новости, 31.07.2024
В Анапе арестовали педофила-рецидивиста
Бывший тренер из Екатеринбурга, отсидевший за совершение преступления сексуального характера в отношении девочки, снова оголился перед ребенком в Анапе и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:13
2024-07-31T15:13
происшествия
екатеринбург
россия
анапа
свердловский областной суд
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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Бывший тренер из Екатеринбурга, отсидевший за совершение преступления сексуального характера в отношении девочки, снова оголился перед ребенком в Анапе и арестован судом на два месяца. &quot;Анапским городским судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. &quot;б&quot; ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней – ред.). Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - двух месяцев, то есть до 26.09.2024 года&quot;, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина обнажился в подъезде перед девочкой, она смогла убежать. При этом, по данным источника, речь идет об осужденном в 2018 году за аналогичное преступление Алексее Сушко. Тогда, по данным СУСК РФ по Свердловской области, Сушко работал тренером тренажерного зала и в фойе спортивного центра совершил действия сексуального характера в отношении семилетней девочки. Он получил 6 лет исправительной колонии с ограничением свободы на срок 2 года. В августе 2023 года Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания Сушко более мягким видом наказания - принудительными работами на срок 3 месяца 17 дней.
https://rsport.ria.ru/20240724/olimpiada-1960562346.html
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происшествия, екатеринбург, россия, анапа, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Анапа, Свердловский областной суд
В Анапе арестовали педофила-рецидивиста

В Анапе арестовали экс-тренера, повторно обнажившегося перед ребенком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Бывший тренер из Екатеринбурга, отсидевший за совершение преступления сексуального характера в отношении девочки, снова оголился перед ребенком в Анапе и арестован судом на два месяца.
«

"Анапским городским судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней – ред.). Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - двух месяцев, то есть до 26.09.2024 года", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина обнажился в подъезде перед девочкой, она смогла убежать.
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При этом, по данным источника, речь идет об осужденном в 2018 году за аналогичное преступление Алексее Сушко. Тогда, по данным СУСК РФ по Свердловской области, Сушко работал тренером тренажерного зала и в фойе спортивного центра совершил действия сексуального характера в отношении семилетней девочки. Он получил 6 лет исправительной колонии с ограничением свободы на срок 2 года.
В августе 2023 года Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания Сушко более мягким видом наказания - принудительными работами на срок 3 месяца 17 дней.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАнапаСвердловский областной суд
 
 
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