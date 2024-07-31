https://ria.ru/20240731/anapa-1963209465.html

В Анапе арестовали педофила-рецидивиста

В Анапе арестовали педофила-рецидивиста - РИА Новости, 31.07.2024

В Анапе арестовали педофила-рецидивиста

Бывший тренер из Екатеринбурга, отсидевший за совершение преступления сексуального характера в отношении девочки, снова оголился перед ребенком в Анапе и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:13

2024-07-31T15:13

2024-07-31T15:13

происшествия

екатеринбург

россия

анапа

свердловский областной суд

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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Бывший тренер из Екатеринбурга, отсидевший за совершение преступления сексуального характера в отношении девочки, снова оголился перед ребенком в Анапе и арестован судом на два месяца. "Анапским городским судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней – ред.). Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - двух месяцев, то есть до 26.09.2024 года", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина обнажился в подъезде перед девочкой, она смогла убежать. При этом, по данным источника, речь идет об осужденном в 2018 году за аналогичное преступление Алексее Сушко. Тогда, по данным СУСК РФ по Свердловской области, Сушко работал тренером тренажерного зала и в фойе спортивного центра совершил действия сексуального характера в отношении семилетней девочки. Он получил 6 лет исправительной колонии с ограничением свободы на срок 2 года. В августе 2023 года Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания Сушко более мягким видом наказания - принудительными работами на срок 3 месяца 17 дней.

https://rsport.ria.ru/20240724/olimpiada-1960562346.html

https://ria.ru/20240716/lager-1960138608.html

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происшествия, екатеринбург, россия, анапа, свердловский областной суд