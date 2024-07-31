https://ria.ru/20240731/amerikanets-1963231811.html

Американца, отсидевшего 34 года за убийство, признали невиновным

Американца, отсидевшего 34 года за убийство, признали невиновным - РИА Новости, 31.07.2024

Американца, отсидевшего 34 года за убийство, признали невиновным

Американец Кристофер Данн, 34 года назад заключенный в тюрьму по обвинению в убийстве, был признан невиновным, сообщила правозащитная организация Midwest... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:31

2024-07-31T16:31

2024-07-31T17:34

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американец Кристофер Данн, 34 года назад заключенный в тюрьму по обвинению в убийстве, был признан невиновным, сообщила правозащитная организация Midwest Innocence Project. "Верховный суд Миссури расчистил путь для освобождения Кристофера Данна из-под стражи после 34 лет заключения... Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьей после 34 лет за решеткой за преступление, которое он не совершал", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Как сообщает телеканал NBC, восемнадцатилетний Данн был осужден за убийство посредством выстрела в подростка в 1990 году. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, его признали виновным в убийстве первой степени и приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. При этом приговор был основан на показаниях свидетелей 12 и 14 лет, которые позже отказались от своих слов и заявили, что их принудили прокуроры и полиция. Информация о возможной компенсации пострадавшему за годы, проведенные в тюрьме по ложному обвинению, не приводится.

https://ria.ru/20240730/kriger-1963016238.html

https://ria.ru/20240717/ssha-1960368191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, миссури, nbc