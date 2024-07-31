Американца, отсидевшего 34 года за убийство, признали невиновным
Американца Даана, отсидевшего 34 года в тюрьме за убийство, признали невиновным
© AP Photo / Jim SalterКристофер Данн, признанный невиновным, выходит из зала суда в Сент-Луисе после 34 лет заключения. 30 июля 2024
© AP Photo / Jim Salter
Кристофер Данн, признанный невиновным, выходит из зала суда в Сент-Луисе после 34 лет заключения. 30 июля 2024
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Американец Кристофер Данн, 34 года назад заключенный в тюрьму по обвинению в убийстве, был признан невиновным, сообщила правозащитная организация Midwest Innocence Project.
"Верховный суд Миссури расчистил путь для освобождения Кристофера Данна из-под стражи после 34 лет заключения... Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьей после 34 лет за решеткой за преступление, которое он не совершал", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Как сообщает телеканал NBC, восемнадцатилетний Данн был осужден за убийство посредством выстрела в подростка в 1990 году. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, его признали виновным в убийстве первой степени и приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. При этом приговор был основан на показаниях свидетелей 12 и 14 лет, которые позже отказались от своих слов и заявили, что их принудили прокуроры и полиция.
Информация о возможной компенсации пострадавшему за годы, проведенные в тюрьме по ложному обвинению, не приводится.