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На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич"

На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 31.07.2024

На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич"

Конфискованные активы арестованного экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева перешли под управление Фонда госимущества Украины, сообщила пресс-служба РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T18:48

2024-07-31T18:48

2024-07-31T19:24

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Конфискованные активы арестованного экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева перешли под управление Фонда госимущества Украины, сообщила пресс-служба фонда в Facebook*. "В управление ФГИУ передано имущество Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко (экс-глава московского представительства "Мотор Сич". — Прим. ред.). Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний: "Золотая астра", страховая компания "Мотор-Гарант", "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", "Мотор-Банк" и "Азов Трейд-ХХІ". Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожской области", — говорится в публикации.Кроме того, в доход государства взыскали деньги Богуслаева в размере более 600 миллионов гривен (примерно 14,5 миллиона долларов), а также доли компаний "Жекон", "Перспектива — высокие технологии" и "Промзапал", принадлежавших Кононенко. В фонде напомнили, что Высший антикоррупционный суд Украины ввел против них санкции. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014-го.Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля постановил конфисковать имущество Богуслаева. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240611/arest-1952223790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, ростех, в мире