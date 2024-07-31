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На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич"
На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич" - РИА Новости, 31.07.2024
На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич"
Конфискованные активы арестованного экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева перешли под управление Фонда госимущества Украины, сообщила пресс-служба РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T18:48
2024-07-31T18:48
2024-07-31T19:24
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Конфискованные активы арестованного экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева перешли под управление Фонда госимущества Украины, сообщила пресс-служба фонда в Facebook*. "В управление ФГИУ передано имущество Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко (экс-глава московского представительства "Мотор Сич". — Прим. ред.). Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний: "Золотая астра", страховая компания "Мотор-Гарант", "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", "Мотор-Банк" и "Азов Трейд-ХХІ". Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожской области", — говорится в публикации.Кроме того, в доход государства взыскали деньги Богуслаева в размере более 600 миллионов гривен (примерно 14,5 миллиона долларов), а также доли компаний "Жекон", "Перспектива — высокие технологии" и "Промзапал", принадлежавших Кононенко. В фонде напомнили, что Высший антикоррупционный суд Украины ввел против них санкции. СБУ 23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014-го.Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля постановил конфисковать имущество Богуслаева. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, ростех, в мире
Украина, Россия, Вячеслав Богуслаев, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Ростех, В мире
На Украине национализировали активы экс-главы "Мотор Сич"
Фонд госимущества Украины передал активы экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева ФГИУ
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Конфискованные активы арестованного экс-главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева перешли под управление Фонда госимущества Украины, сообщила пресс-служба фонда в Facebook*.
«
"В управление ФГИУ передано имущество Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко (экс-глава московского представительства "Мотор Сич". — Прим. ред.). Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний: "Золотая астра", страховая компания "Мотор-Гарант", "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", "Мотор-Банк" и "Азов Трейд-ХХІ". Вся недвижимость и земельные участки расположены в Запорожской области", — говорится в публикации.
Кроме того, в доход государства взыскали деньги Богуслаева в размере более 600 миллионов гривен (примерно 14,5 миллиона долларов), а также доли компаний "Жекон", "Перспектива — высокие технологии" и "Промзапал", принадлежавших Кононенко.
В фонде напомнили, что Высший антикоррупционный суд Украины ввел против них санкции.
СБУ
23 октября 2022 года заявила о задержании Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы по подозрению в сотрудничестве с Россией
. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей — якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха
". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014-го.
Высший антикоррупционный суд Украины 18 апреля постановил конфисковать имущество Богуслаева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.