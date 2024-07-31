https://ria.ru/20240731/aktivistka-1963053054.html

Активистка: оппозиция планировала удары дронами по территории Белоруссии

Активистка: оппозиция планировала удары дронами по территории Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2024

Активистка: оппозиция планировала удары дронами по территории Белоруссии

Выехавшая из Белоруссии и теперь вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:24

2024-07-31T01:24

2024-07-31T01:24

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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Выехавшая из Белоруссии и теперь вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали удары дронами по белорусской территории, а экс-ученый хотел распылить с воздуха на Белоруссию радионуклиды. "Дорошкевич… пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами. И применять это (хотели – ред.) сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси", - заявила Тишкевич в интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ. По данным телеканала, Олег Дорошкевич - бывший сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии. По ее словам, Дорошкевич также планировал разработать методику восстановления земель, зараженных радионуклидами. Тишкевич пояснила, что он хотел сначала заразить земли на Украине и в Белоруссии, а затем восстановить по своей методике. Она отметила, что идею подхватил сторонник насильственной смены власти в Белоруссии Юрий Косач, который даже ездил в Каунас на авиазавод, который производит аппараты для распыления удобрений. "Они хотели сначала обкатать на Украине, посмотреть, как там пойдет… Он (Дорошкевич – ред.), как и Юра, хотел заработать денег. Он искал литовцев (для финансирования своего проекта – ред.), встречался с военными, с различными людьми, которые тоже хотели на Украине заработать. О последствиях там никто не думал", - сказала Тишкевич. Она рассказала, что у выехавших из Белоруссии представителей радикальной оппозиции были намерения нанести по Белоруссии удары дронами. "Ко мне пришел Паша Белютин. Он говорит: наши все купили более 20 дронов... и хотели ударить по Беларуси. Я говорю: "Вы что с ума посходили – ударить с территории Литвы по Беларуси"?" - заявила Тишкевич. По ее словам, в частности, удар планировался по Белорусской АЭС. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая ее лидеров, выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20240425/kgb-1942254956.html

https://ria.ru/20240505/bespilotniki-1943932030.html

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, белоруссия, украина, литва, александр лукашенко, белорусская аэс