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Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Президент Палестины Махмуд Аббас решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство WAFA. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:50

2024-07-31T07:50

2024-07-31T07:50

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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство WAFA. "Президент государства Палестина Махмуд Аббас решительно осудил убийство главы движения ХАМАС... Исмаила Хании и счел его трусливым актом и опасной эскалацией", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство, Аббас призвал палестинцев к единству, терпению и стойкости перед лицом израильской оккупации. Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.

https://ria.ru/20240731/izrail-1963070561.html

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