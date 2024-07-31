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Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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07:50 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/abbas-1963074213.html
Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Президент Палестины Махмуд Аббас решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство WAFA. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:50
2024-07-31T07:50
в мире
палестина
израиль
тегеран (город)
махмуд аббас
исмаил хания
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство WAFA. "Президент государства Палестина Махмуд Аббас решительно осудил убийство главы движения ХАМАС... Исмаила Хании и счел его трусливым актом и опасной эскалацией", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство, Аббас призвал палестинцев к единству, терпению и стойкости перед лицом израильской оккупации. Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
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в мире, палестина, израиль, тегеран (город), махмуд аббас, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Палестина, Израиль, Тегеран (город), Махмуд Аббас, Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС

WAFA: Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС Хании

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство WAFA.
«
"Президент государства Палестина Махмуд Аббас решительно осудил убийство главы движения ХАМАС... Исмаила Хании и счел его трусливым актом и опасной эскалацией", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, Аббас призвал палестинцев к единству, терпению и стойкости перед лицом израильской оккупации.
Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
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В миреПалестинаИзраильТегеран (город)Махмуд АббасИсмаил ХанияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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