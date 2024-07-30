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Аналитик раскрыл, когда банки объявят новые условия по вкладам
Аналитик раскрыл, когда банки объявят новые условия по вкладам - РИА Новости, 30.07.2024
Аналитик раскрыл, когда банки объявят новые условия по вкладам
Банки в целом учли решение регулятора повысить ключевую ставку до 18% годовых в предложениях по вкладам, и сильного роста ставок в ближайшие недели не будет. В... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:15
2024-07-30T02:15
2024-07-30T02:15
экономика
богдан зварич
центральный банк рф (цб рф)
вклады
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Банки в целом учли решение регулятора повысить ключевую ставку до 18% годовых в предложениях по вкладам, и сильного роста ставок в ближайшие недели не будет. В дальнейшем все зависит от инфляции, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Многие банки еще перед июньским заседанием ЦБ пересмотрели условия по вкладам. "Данная тенденция продолжалась вплоть до июльского заседания", - сказал он. Сильнее прочих изменились ставки по годовым вкладам – они становятся более выгодными, хотя прежде это касалось трех-шестимесячных депозитов.При этом регулятор не исключает еще одного – как минимум – повышения ставки до конца года. Если банки увидят тренд на продолжение роста инфляции и инфляционных ожиданий, они могут начать предлагать еще более выгодные депозиты, но уже ближе к концу года, полагает Зварич.
https://ria.ru/20240726/tsb-1962188249.html
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экономика, богдан зварич, центральный банк рф (цб рф), вклады
Экономика, Богдан Зварич, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вклады
Аналитик раскрыл, когда банки объявят новые условия по вкладам
Зварич: банки объявят новые условия по вкладам, если рост инфляции продолжится