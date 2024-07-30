https://ria.ru/20240730/zhivotnye-1962992695.html

В Госдуму внесли проект об урегулировании содержания прокатных животных

В Госдуму внесли проект об урегулировании содержания прокатных животных - РИА Новости, 30.07.2024

В Госдуму внесли проект об урегулировании содержания прокатных животных

Законопроект, относящий прокат лошадей в местах общего пользования к культурно-зрелищным мероприятиям, внесен в Госдуму, документ есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:18

2024-07-30T18:18

2024-07-30T18:18

общество

москва

санкт-петербург

амир хамитов

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Законопроект, относящий прокат лошадей в местах общего пользования к культурно-зрелищным мероприятиям, внесен в Госдуму, документ есть в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты от "Новых людей" Амир Хамитов и Георгий Арапов. "До недавних пор эксплуатация прокатных животных фактически находилась в серой зоне и регулировалась общими требованиями. Вносимый нами законопроект, во-первых, четко относит использование и содержание животных при прокате к культурно-зрелищным мероприятиям и, во-вторых, передает федеральному правительству право на разработку и внедрение специальных требований к данной услуге", - сказал агентству Хамитов. Он отметил, что Россельхознадзор поддерживает позицию партии, выраженную в законопроекте. По словам депутата, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, среди жителей и туристов популярно катание на лошадях по историческому центру города. "Эту платную услугу предприниматели предоставляют всем, в том числе и нетрезвым людям. При этом возникает множество вопросов к условиям содержания и эксплуатации животных... Нередки случаи, когда лошадей заставляют передвигаться по проезжей части, создавая при этом серьезную угрозу ДТП", - добавил Хамитов. В свою очередь, Арапов отметил, что в зоозащитное движение "Новых людей" поступает множество обращений от неравнодушных граждан, которе переживают за животных, используемых для проката в парках и на площадях. "В законе нет специальных требований по использованию и содержанию прокатных животных, поэтому прокатчики поступают с ними как хотят. Если организаторы катаний самостоятельно не обеспечивают достойные условия животным, то эту задачу должна взять на себя Государственная Дума и принять необходимые поправки в законодательную базу", - сказал РИА Новости депутат.

https://ria.ru/20240516/znak-1946520958.html

https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927314415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, санкт-петербург, амир хамитов, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)