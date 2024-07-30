https://ria.ru/20240730/zerno-1962870001.html

Более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых собрали в Липецкой области

Более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых собрали в Липецкой области - РИА Новости, 30.07.2024

Более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых собрали в Липецкой области

Более 1,6 миллиона пшеницы, ячменя и гороха собрали земледельцы Липецкой области, из них зерновых 1,5 миллиона тонн, что почти в шесть раз больше, чем за... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:09

2024-07-30T11:09

2024-07-30T11:09

липецкая область

добринский район

тербунский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Более 1,6 миллиона пшеницы, ячменя и гороха собрали земледельцы Липецкой области, из них зерновых 1,5 миллиона тонн, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур на полях Липецкой области составляет 40,6 центнера с гектара. На данный момент обмолочено свыше 400 тысяч гектаров. Артамонов отметил, что большая часть урожая приходится на озимую пшеницу. Ее намолочено 1,2 миллиона тонн, осталось обмолоть чуть более 10% площадей. Горох собрали 64 тонны с площади более 70%. Яровую пшеницу начали убирать в 13 районах и округах. Ячмень молотят по всей области, собрано 200 тысяч тонн. Озимого рапса - 14 тысяч тонн. К уборке ярового рапса липецкие аграрии пока не приступали. Под этой культурой в области занято почти 60 тысяч гектаров. Лидируют по валовому сбору зерна и площади уборки аграрии Добринского района. Они обмолотили 42,5 тысячи гектаров и убрали 153 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Больше всего урожая с одного гектара собирают в Тербунском районе, по 47,4 центнера. "АПК является одной из ведущих отраслей экономики Липецкой области. Подготовка ко всем видам полевых работ в регионе ведется заблаговременно с учетом возможных рисков и непредвиденных обстоятельств", – сказал Артамонов. Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 770 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 418 тысяч гектаров масличных. Общая посевная площадь в 2024 году составляет 1,4 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20240729/moschnosti-1962731863.html

https://ria.ru/20240724/sotsproekt-1961671357.html

добринский район

тербунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

добринский район, тербунский район, игорь артамонов