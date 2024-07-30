https://ria.ru/20240730/zabaykale-1962835763.html

Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края

Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края - РИА Новости, 30.07.2024

Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края

Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала губернатора региона Александра Осипова кандидатом на выборы главы края, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:50

2024-07-30T06:50

2024-07-30T06:50

политика

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала губернатора региона Александра Осипова кандидатом на выборы главы края, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии. "По результатам проверки рабочей группой ни одна подпись не признана недостоверной или незачтенной. То есть все 277 подписей, в том числе 51 подпись второго уровня, признаны достоверными… Таким образом, количество подписей соответствует требованиям статьи 26 закона "О выборах губернатора Забайкальского края" и достаточно для регистрации", - сообщила представитель избирательной комиссии во время заседания. Комиссия единогласно поддержала выдвижение Осипова в качестве самовыдвиженца на выборы губернатора Забайкальского края. Ему вручили удостоверение зарегистрированного кандидата. Ранее избирком края зарегистрировал кандидатами в губернаторы экс-депутата Забайкалья Валерия Афицинского, директора ансамбля "Забайкальские казаки" Константина Коростелева, депутата заксобрания края Георгия Шилина, руководителя молодежного центра "Искра" Вячеслава Пальшина и члена общественной палаты региона Наталью Кочергину.

https://ria.ru/20240729/neverov-1962726233.html

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забайкальский край

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политика, забайкальский край, александр осипов