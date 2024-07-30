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Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края - РИА Новости, 30.07.2024
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06:50 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/zabaykale-1962835763.html
Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края
Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края - РИА Новости, 30.07.2024
Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края
Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала губернатора региона Александра Осипова кандидатом на выборы главы края, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:50
2024-07-30T06:50
политика
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала губернатора региона Александра Осипова кандидатом на выборы главы края, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии. "По результатам проверки рабочей группой ни одна подпись не признана недостоверной или незачтенной. То есть все 277 подписей, в том числе 51 подпись второго уровня, признаны достоверными… Таким образом, количество подписей соответствует требованиям статьи 26 закона "О выборах губернатора Забайкальского края" и достаточно для регистрации", - сообщила представитель избирательной комиссии во время заседания. Комиссия единогласно поддержала выдвижение Осипова в качестве самовыдвиженца на выборы губернатора Забайкальского края. Ему вручили удостоверение зарегистрированного кандидата. Ранее избирком края зарегистрировал кандидатами в губернаторы экс-депутата Забайкалья Валерия Афицинского, директора ансамбля "Забайкальские казаки" Константина Коростелева, депутата заксобрания края Георгия Шилина, руководителя молодежного центра "Искра" Вячеслава Пальшина и члена общественной палаты региона Наталью Кочергину.
https://ria.ru/20240729/neverov-1962726233.html
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политика, забайкальский край, александр осипов
Политика, Забайкальский край, Александр Осипов
Главу Забайкалья зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора края

Избирком Забайкалья зарегистрировал главу края Осипова кандидатом в губернаторы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала губернатора региона Александра Осипова кандидатом на выборы главы края, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
"По результатам проверки рабочей группой ни одна подпись не признана недостоверной или незачтенной. То есть все 277 подписей, в том числе 51 подпись второго уровня, признаны достоверными… Таким образом, количество подписей соответствует требованиям статьи 26 закона "О выборах губернатора Забайкальского края" и достаточно для регистрации", - сообщила представитель избирательной комиссии во время заседания.
Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Неверов будет работать в комитете Госдумы по защите семьи, сообщил источник
Вчера, 16:05
Комиссия единогласно поддержала выдвижение Осипова в качестве самовыдвиженца на выборы губернатора Забайкальского края. Ему вручили удостоверение зарегистрированного кандидата.
Ранее избирком края зарегистрировал кандидатами в губернаторы экс-депутата Забайкалья Валерия Афицинского, директора ансамбля "Забайкальские казаки" Константина Коростелева, депутата заксобрания края Георгия Шилина, руководителя молодежного центра "Искра" Вячеслава Пальшина и члена общественной палаты региона Наталью Кочергину.
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Вчера, 17:29
 
ПолитикаЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
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