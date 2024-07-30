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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 30.07.2024 (обновлено: 23:33 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/vzryv-1963045383.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 30.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:28
2024-07-30T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". &quot;Сообщают о взрыве в Киеве&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник в Киеве и области, а также восьми других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, "Страна" сообщила о взрывах в Вознесенске в Николаевской области. В свою очередь, телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале заявил о взрывах в Полтаве. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240730/harkov-1962980015.html
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

"Страна": в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной опасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
«

"Сообщают о взрыве в Киеве", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Вчера, 17:26
Ранее во вторник в Киеве и области, а также восьми других регионах Украины объявили воздушную тревогу.
Кроме того, "Страна" сообщила о взрывах в Вознесенске в Николаевской области. В свою очередь, телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале заявил о взрывах в Полтаве.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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