https://ria.ru/20240730/vzryv-1963045383.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 30.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:28

2024-07-30T23:28

2024-07-30T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Киеве", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник в Киеве и области, а также восьми других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, "Страна" сообщила о взрывах в Вознесенске в Николаевской области. В свою очередь, телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале заявил о взрывах в Полтаве. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240730/harkov-1962980015.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины