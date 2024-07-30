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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 30.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:28
2024-07-30T23:28
2024-07-30T23:33
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Киеве", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее во вторник в Киеве и области, а также восьми других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, "Страна" сообщила о взрывах в Вознесенске в Николаевской области. В свою очередь, телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале заявил о взрывах в Полтаве. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240730/harkov-1962980015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
"Страна": в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной опасности