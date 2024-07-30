Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась экспозиция "Мотолегенды"
В павильоне 54 ВДНХ представлены свыше 40 единиц техники - от первых моделей мотоциклов до современных супербайков.
В павильоне 54 ВДНХ представлены свыше 40 единиц техники - от первых моделей мотоциклов до современных супербайков.
Посетители смогут увидеть модели начала XX века, а также мотоциклы и мопеды советского периода. На выставке наглядно показана эволюция техники.
Посетители смогут увидеть модели начала XX века, а также мотоциклы и мопеды советского периода. На выставке наглядно показана эволюция техники.
Экспозиция в Гараже предваряет крупную дату – в будущем году мотоциклетному производству исполняется 140 лет.
Экспозиция в Гараже предваряет крупную дату – в будущем году мотоциклетному производству исполняется 140 лет.
В собрании есть и техника ведущих иностранных мотоциклетных заводов. Например, мотоцикл Clyno Vickers (Великобритания).
В собрании есть и техника ведущих иностранных мотоциклетных заводов. Например, мотоцикл Clyno Vickers (Великобритания).
Уникальный мотоциклет Мото-Reve-Dux фабрики Юлия Меллера, созданной в Российской Империи в конце XIX века и начинавшей с выпуска велосипедов.
Уникальный мотоциклет Мото-Reve-Dux фабрики Юлия Меллера, созданной в Российской Империи в конце XIX века и начинавшей с выпуска велосипедов.
Особое место среди экспонатов занимает гордость отечественной конструкторской школы — электромотоцикл AURUS Merlon.
Особое место среди экспонатов занимает гордость отечественной конструкторской школы — электромотоцикл AURUS Merlon.
Гости музея смогут не только увидеть уникальные экземпляры, но и ознакомиться с их историей и конструкторскими решениями.
Гости музея смогут не только увидеть уникальные экземпляры, но и ознакомиться с их историей и конструкторскими решениями.
Экспонаты сопровождают современные интерактивы и информационный контент, рассказывающий историю представленной техники.
Экспонаты сопровождают современные интерактивы и информационный контент, рассказывающий историю представленной техники.
Среди экспонатов и легендарный Иж-49, который выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год. Создавались и модели с боковыми прицепами-люльками.
Среди экспонатов и легендарный Иж-49, который выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год. Создавались и модели с боковыми прицепами-люльками.