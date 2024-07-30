https://ria.ru/20240730/vystavka-1962902979.html

Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ

Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ - РИА Новости, 30.07.2024

Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылось новое экспозиционное пространство "Мотолегенды". Об уникальной выставке – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:54

2024-07-30T14:54

2024-07-30T17:39

фото

культура

культура

фото - культура

стиль жизни

вднх

москва

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылось новое экспозиционное пространство "Мотолегенды". Об уникальной выставке – в фотоленте РИА Новости.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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