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Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ - РИА Новости, 30.07.2024
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Культура
 
14:54 30.07.2024 (обновлено: 17:39 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/vystavka-1962902979.html
Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ
Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ - РИА Новости, 30.07.2024
Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ
В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылось новое экспозиционное пространство "Мотолегенды". Об уникальной выставке – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024
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фото
культура
культура
фото - культура
стиль жизни
вднх
москва
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылось новое экспозиционное пространство "Мотолегенды". Об уникальной выставке – в фотоленте РИА Новости.
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Легендарные мотоциклы: советский Иж-49 и крутой AURUS Merlon на ВДНХ

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась экспозиция "Мотолегенды"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылось новое экспозиционное пространство "Мотолегенды". Об уникальной выставке – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В павильоне 54 ВДНХ представлены свыше 40 единиц техники - от первых моделей мотоциклов до современных супербайков.

Журналисты на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

В павильоне 54 ВДНХ представлены свыше 40 единиц техники - от первых моделей мотоциклов до современных супербайков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть модели начала XX века, а также мотоциклы и мопеды советского периода. На выставке наглядно показана эволюция техники.

Открытие нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Посетители смогут увидеть модели начала XX века, а также мотоциклы и мопеды советского периода. На выставке наглядно показана эволюция техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Экспозиция в Гараже предваряет крупную дату – в будущем году мотоциклетному производству исполняется 140 лет.

Посетительница на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Экспозиция в Гараже предваряет крупную дату – в будущем году мотоциклетному производству исполняется 140 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В собрании есть и техника ведущих иностранных мотоциклетных заводов. Например, мотоцикл Clyno Vickers (Великобритания).

Мотоцикл Clyno Vickers (Великобритания) на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

В собрании есть и техника ведущих иностранных мотоциклетных заводов. Например, мотоцикл Clyno Vickers (Великобритания).

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уникальный мотоциклет Мото-Reve-Dux фабрики Юлия Меллера, созданной в Российской Империи в конце XIX века и начинавшей с выпуска велосипедов.

Мото Reve Dux на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Уникальный мотоциклет Мото-Reve-Dux фабрики Юлия Меллера, созданной в Российской Империи в конце XIX века и начинавшей с выпуска велосипедов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Особое место среди экспонатов занимает гордость отечественной конструкторской школы — электромотоцикл AURUS Merlon.

Мотоцикл Aurus Merlon на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Особое место среди экспонатов занимает гордость отечественной конструкторской школы — электромотоцикл AURUS Merlon.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости музея смогут не только увидеть уникальные экземпляры, но и ознакомиться с их историей и конструкторскими решениями.

Журналисты на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Гости музея смогут не только увидеть уникальные экземпляры, но и ознакомиться с их историей и конструкторскими решениями.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Экспонаты сопровождают современные интерактивы и информационный контент, рассказывающий историю представленной техники.

Посетитель на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Экспонаты сопровождают современные интерактивы и информационный контент, рассказывающий историю представленной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди экспонатов и легендарный Иж-49, который выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год. Создавались и модели с боковыми прицепами-люльками.

Мотоцикл Иж-49 на открытии нового экспозиционного пространства Мотолегенды в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ

Среди экспонатов и легендарный Иж-49, который выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1951 по 1958 год. Создавались и модели с боковыми прицепами-люльками.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 9
 
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