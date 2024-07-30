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Владимиров поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи
Владимиров поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи - РИА Новости, 30.07.2024
Владимиров поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после обращения жителей на прямую линию поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи, сообщает... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:13
2024-07-30T21:13
2024-07-30T21:13
ставропольский край
буденновск
владимир владимиров
социальные выплаты
скорая помощь
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после обращения жителей на прямую линию поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во вторник прошла прямая линия с главой Ставрополья, традиционно одной из самых обсуждаемых тем стала медицинская помощь и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и проектов. Жители Петровского округа обратились с просьбой провести капитальный ремонт районной больницы с полной заменой всех коммуникаций. Владимиров отметил, что в последние годы действует национальный проект, который позволяет постепенно приводить в порядок медицинские объекты. "Таких масштабов модернизации наша медицина не видела никогда. Уже 50% наших больниц мы отремонтировали благодаря президентскому национальному проекту. И поверьте, оставшиеся медучреждения тоже отремонтируем. Петровская больница уже внесена в национальный проект, в ближайшее время там начнутся строительные работы", - цитирует пресс-служба Владимирова. Еще один вопрос касался отсутствия положенных губернаторских выплат водителям службы скорой помощи в Буденновске. Губернатор поручил министру здравоохранения региона Юрию Литвинову разобраться в этом вопросе и навести порядок. Ранее в краевой бюджет были внесены корректировки на 2024 год, где почти 955 миллионов рублей дополнительно выделены на сферу здравоохранения. Это позволит продолжить поэтапное ее обновление и развитие, из них почти 60 миллионов рублей предназначены для спецвыплат медикам первичного звена в райцентрах, малых городах и сельских населенных пунктах.
https://ria.ru/20240425/zarplaty-1942240667.html
https://ria.ru/20240730/dorogi-1963028117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буденновск, владимир владимиров, социальные выплаты, скорая помощь
Ставропольский край, Буденновск, Владимир Владимиров, Социальные выплаты, скорая помощь
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после обращения жителей на прямую линию поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник прошла прямая линия с главой Ставрополья, традиционно одной из самых обсуждаемых тем стала медицинская помощь и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и проектов.
Жители Петровского округа обратились с просьбой провести капитальный ремонт районной больницы с полной заменой всех коммуникаций.
Владимиров отметил, что в последние годы действует национальный проект, который позволяет постепенно приводить в порядок медицинские объекты.
"Таких масштабов модернизации наша медицина не видела никогда. Уже 50% наших больниц мы отремонтировали благодаря президентскому национальному проекту. И поверьте, оставшиеся медучреждения тоже отремонтируем. Петровская больница уже внесена в национальный проект, в ближайшее время там начнутся строительные работы", - цитирует пресс-служба Владимирова.
Еще один вопрос касался отсутствия положенных губернаторских выплат водителям службы скорой помощи в Буденновске
. Губернатор поручил министру здравоохранения региона Юрию Литвинову разобраться в этом вопросе и навести порядок.
Ранее в краевой бюджет были внесены корректировки на 2024 год, где почти 955 миллионов рублей дополнительно выделены на сферу здравоохранения. Это позволит продолжить поэтапное ее обновление и развитие, из них почти 60 миллионов рублей предназначены для спецвыплат медикам первичного звена в райцентрах, малых городах и сельских населенных пунктах.