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Владимиров поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи

Владимиров поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи - РИА Новости, 30.07.2024

Владимиров поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после обращения жителей на прямую линию поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи, сообщает... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:13

2024-07-30T21:13

2024-07-30T21:13

ставропольский край

буденновск

владимир владимиров

социальные выплаты

скорая помощь

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров после обращения жителей на прямую линию поручил разобраться с выплатами водителям скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во вторник прошла прямая линия с главой Ставрополья, традиционно одной из самых обсуждаемых тем стала медицинская помощь и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и проектов. Жители Петровского округа обратились с просьбой провести капитальный ремонт районной больницы с полной заменой всех коммуникаций. Владимиров отметил, что в последние годы действует национальный проект, который позволяет постепенно приводить в порядок медицинские объекты. "Таких масштабов модернизации наша медицина не видела никогда. Уже 50% наших больниц мы отремонтировали благодаря президентскому национальному проекту. И поверьте, оставшиеся медучреждения тоже отремонтируем. Петровская больница уже внесена в национальный проект, в ближайшее время там начнутся строительные работы", - цитирует пресс-служба Владимирова. Еще один вопрос касался отсутствия положенных губернаторских выплат водителям службы скорой помощи в Буденновске. Губернатор поручил министру здравоохранения региона Юрию Литвинову разобраться в этом вопросе и навести порядок. Ранее в краевой бюджет были внесены корректировки на 2024 год, где почти 955 миллионов рублей дополнительно выделены на сферу здравоохранения. Это позволит продолжить поэтапное ее обновление и развитие, из них почти 60 миллионов рублей предназначены для спецвыплат медикам первичного звена в райцентрах, малых городах и сельских населенных пунктах.

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буденновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

буденновск, владимир владимиров, социальные выплаты, скорая помощь